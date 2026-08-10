François Bayrou propose une primaire fin janvier pour éviter un second tour entre extrême droite et extrême gauche

L'ex-Premier ministre alerte sur le risque d'un duel entre extrêmes en 2027 et appelle à une primaire large des forces démocrates et réformistes.

François Bayrou, président du MoDem et ex-Premier ministre, a proposé l'organisation d'une grande primaire réunissant "tous ceux qui rejettent les extrêmes" afin de désigner un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2027. Dans un entretien accordé dimanche 9 août au Figaro, il met en garde contre le scénario d'un second tour opposant l'extrême droite à l'extrême gauche, qu'il qualifie de "catastrophe".

Un appel à l’union des forces démocrates et réformistes

Pour François Bayrou, "le risque maximum, c’est un deuxième tour entre l’extrême droite et l’extrême gauche", et cette "catastrophe" se produira "si nous ne portons pas au deuxième tour un candidat capable de rassembler tous les démocrates réformistes". Il estime qu’aucun des prétendants déclarés au sein de cet espace politique n’est aujourd’hui en mesure de fédérer aussi largement, "pas même Edouard Philippe", pourtant le mieux placé dans les sondages : "Il défend sa position, c’est légitime. Mais qui porte le profond renouvellement attendu ?", regrette-t-il.

Lui-même trois fois candidat à l’élection présidentielle, l’ex-maire de Pau considère que "tous ceux qui rejettent les extrêmes doivent accepter d’organiser une compétition entre les candidats potentiels (...) du Parti socialiste, dans sa version sociale-démocrate, jusqu’aux gaullistes".

François Bayrou précise que cette primaire devrait se tenir "fin janvier ou début février" afin de désigner le candidat unique, ce qui laisserait "deux mois pleins de campagne" au lauréat pour se préparer à l’échéance présidentielle. Selon lui, ce délai est suffisant pour remporter un scrutin qui "se joue à la fin, parfois la dernière semaine".

Il prévient : "si ça ne se fait pas par un accord large, parce que tout le monde est déraisonnable, ça se fera par effraction, par bousculade".

François Bayrou appelle à ce que "tous ceux qui veulent se présenter doivent maintenant s’exprimer" d’ici septembre, car "la période des présentations, c’est la rentrée", avant "la décantation et la confrontation". "Il faut sortir de l’ambiguïté générale. (...) Il est temps d’y voir clair", insiste-t-il.

Parmi les personnalités concernées par cette primaire, il cite Bernard Cazeneuve, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, François Baroin et Yaël Braun-Pivet.

Au passage, il vante les mérites de l’ex-commissaire européen Thierry Breton, "enraciné dans la grande famille démocrate et réformatrice" mais qui "n’a pas appartenu au pouvoir sortant" et qui dispose d’une "capacité à réunir très largement en raison de son expérience".

La proposition de François Bayrou intervient alors que le débat sur l’organisation de primaires pour la présidentielle de 2027 anime plusieurs partis, certains responsables de droite et de gauche s’étant déjà exprimés pour ou contre ce principe.