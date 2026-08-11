Sébastien Lecornu annonce un plan visant à réduire de 300 millions d'euros les dépenses de communication de l'Etat

Le Premier ministre détaille une série de mesures pour rationaliser et diminuer les budgets de communication publique, après une forte hausse ces dernières années.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a détaillé dimanche soir sur X son plan pour faire des économies sur la communication de l’Etat, avec l’objectif de réduire de 300 millions d’euros ces dépenses cette année, pour les ramener à 700 millions d’euros. Selon lui, "Entre 2019 et 2024, ces dépenses ont augmenté de 45%, près de trois fois l’inflation".

Le milliard d’euros consacré à la communication de l’Etat est désormais dans le viseur de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a souligné que la progression des budgets alloués à la communication publique, qu’il s’agisse de campagnes de prévention, de santé publique, de sécurité routière ou encore de lutte contre le narcotrafic, avait largement dépassé la hausse générale des prix sur la même période.

Quatre axes pour rationaliser la communication publique

Sa méthode tient en quatre axes. D’abord, il souhaite regrouper en une enveloppe unique de 113 millions d’euros tous les budgets attribués dans différents ministères aux campagnes à destination du grand public (prévention et santé publique, sécurité routière, lutte contre le narcotrafic, électrification…).

Au sein des ministères, les services en charge de l’information deviendront aussi les "référents" de la communication des opérateurs qui relèvent de leur périmètre.

De même, "les missions du Service d’information du gouvernement seront resserrées, notamment pour permettre l’intégration des outils d’intelligence artificielle, tandis qu’une cellule mutualisée sera constituée à Matignon pour notamment mieux organiser la présence de l’Etat dans les grands salons ou la veille", détaille le Premier ministre.

Enfin, Sébastien Lecornu souhaite "unifier" la communication de l’Etat dans les territoires en créant, dans chaque préfecture, un bureau de communication.

Il promet par ailleurs que le gouvernement rendra compte de ces dépenses devant le Parlement "chaque année".