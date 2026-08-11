Retraites : les pensions les plus élevées pourraient ne plus suivre l'inflation en 2027

Bercy étudie un gel ciblé des pensions pour réaliser des économies, en se concentrant sur les retraites les plus élevées.

Bercy planche en ce moment sur une "hypothèse de travail" qui mènerait à une désindexation des retraites les plus élevées. Cette piste, confirmée dans l'entourage du Premier ministre, s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2027, alors que le gouvernement cherche à contenir le déficit public.

Le gouvernement semble avoir déjà écarté l’idée d’un gel total des retraites sur toute l’année. L’idée est bien de "cibler" certains retraités.

Depuis 2022, les gouvernements successifs ont revalorisé les retraites de près de 14%. Cette progression, liée à l’indexation automatique des pensions sur l’inflation, pèse lourdement sur les finances publiques, d’autant plus que la population vieillit.

Pour l’année en cours, le ministère de l’Economie avait calculé qu’un gel de toutes les retraites aurait permis d’économiser environ 3,6 milliards d’euros. Pour 2025, alors que l’inflation était aussi autour des 2%, Bercy estimait qu’une indexation totale de toutes les pensions coûterait environ 6 milliards d’euros. Ce chiffre serait sensiblement le même pour l’année 2027.

L’inflation de cette année pourrait, selon plusieurs estimations, frôler les 2% en 2026, alors qu’elle s’était établie à 0,9% l’an dernier.

Un débat politique sensible

Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, semble en tout cas convaincu par le principe. Il y a quelques jours, il assumait sur France Inter de "regarder ces histoires d’indexation à l’inflation", et affirmait que "c’est une manière efficace de faire des économies". Dans le même esprit, le ministre des Comptes publics, David Amiel, déclarait le lendemain que "le débat sur les augmentations, les indexations automatiques indifférenciées, il faudra effectivement qu’on l’ait", au micro de Sud Radio.

En juin, le ministre des Petites et moyennes entreprises, Serge Papin, avait pour sa part évoqué un gel qui concernerait les retraites "au-delà de 3 000 euros".

Des propositions de désindexation des pensions ont été inscrites dans les projets de loi de finances pour 2025, puis pour 2026, mais elles ont toutes les deux été abandonnées dans la bataille du budget. Les retraites ont été indexées normalement, et les socialistes ont même obtenu la suspension de l’application de la réforme de 2023.

Toutes les pistes d’économies doivent être présentées au chef de l’exécutif "à la fin du mois" pour qu’il puisse rendre ses arbitrages.