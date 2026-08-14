Olivier Faure critique Emmanuel Macron pour avoir fait du jet ski à Brégançon pendant la canicule

Le premier secrétaire du Parti socialiste s'indigne de la une de Paris Match montrant le président en vacances, alors que la France subit une vague de chaleur et des incendies.

Comme chaque été, les loisirs d'Emmanuel Macron font débat. Jeudi 13 août, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a critiqué l'attitude du chef de l'Etat, photographié en une de Paris Match en train de s'adonner à des sports nautiques lors de ses vacances à Brégançon (Var). Cette publication intervient alors que la France connaît une vague de canicule et des incendies dans plusieurs régions.

Une image qui suscite la polémique

Le président apparaît en couverture sur un scooter des mers en mouvement, derrière des lunettes de soleil, sous le titre "Dernier été aux commandes". Un cliché rapproché et visiblement autorisé, qui en rappelle d'autres pris lors de ses précédents séjours estivaux dans la résidence présidentielle située sur la côte varoise et qui lui avaient déjà valu des critiques de ses opposants de gauche.

En pages intérieures, un article précise (entre quelques citations anonymes de conseillers politiques) que les vacances du président sont aussi rythmées par la boxe, la course à pied et le surf foil.

"Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n'a pas pu partir en vacances, le président s'amuse en jet ski à Brégançon. C'est ça le message ? C'est très réussi", a déploré le socialiste, sur X.