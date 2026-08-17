Sébastien Lecornu préside lundi une cellule interministérielle de crise après le piratage de données fiscales et personnelles de 678 000 personnes

Le gouvernement réunit une cellule de crise pour coordonner la réponse à la cyberattaque massive ayant visé l'administration fiscale et exposé des centaines de milliers de données.

Des données fiscales et personnelles de 678 000 personnes, individus et entreprises, ont été piratées puis mises en vente sur internet. Face à l’ampleur de cette attaque informatique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué pour lundi une cellule interministérielle de crise (CIC) sur le piratage informatique à grande échelle ayant visé l’administration fiscale, qu’il présidera en "visioconférence sécurisée", a annoncé dimanche Matignon.

Une réunion de crise pour organiser la riposte

Cette réunion des responsables des ministères concernés visera, entre autres, à préparer l’information des 678 000 particuliers ou entreprises victimes d’un accès à leurs données qui doit commencer lundi, a-t-on précisé. Elle se tiendra dans l’après-midi à l’issue du déplacement que Sébastien Lecornu et plusieurs ministres doivent effectuer en Gironde, frappée cet été par des incendies d’une ampleur historique.

L’administration fiscale avait reconnu vendredi cette intrusion dans ses systèmes et ainsi révélé que quelque 700 000 particuliers et professionnels en avaient été victimes, selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP). La réunion de la CIC lundi doit permettre de s’assurer que "cette notification est pleinement prête avant son déclenchement".

Les services du Premier ministre ont rappelé dimanche la "doctrine constante" pour ce genre d'incidents : "détecter et interrompre, poursuivre, informer, renforcer". "L'incident révélé cette semaine a fait l'objet d'un dépôt de plainte et d'une enquête judiciaire est en cours. Une notification a été adressée à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés, ndlr), et les usagers concernés seront contactés individuellement à compter de lundi 17 août, avec le détail des données susceptibles d'avoir été exposées et les mesures de vigilance à adopter", ont-ils poursuivi.

Le parquet de Paris avait par ailleurs annoncé samedi l’ouverture d’une enquête pour "extraction frauduleuse de données" et "association de malfaiteurs".

Sécurisation des administrations et réactions politiques

Cette réunion doit également permettre de faire le point sur la mise en œuvre d’un plan de sécurisation des administrations, lancé le 30 avril, et qui s’articule autour d’une "nouvelle gouvernance numérique de l’Etat" et d’un renforcement des moyens. Le format des CIC est celui que Sébastien Lecornu avait privilégié durant l’été pour la coordination de la gestion des canicules et des incendies.

Plusieurs responsables politiques ont affiché leur préoccupation face à ce piratage. Les sénateurs socialistes ont demandé dimanche une commission d’enquête parlementaire, notant une succession d’incidents qui ne permet pas "à ce stade de conclure à une défaillance structurelle" mais incite à vérifier l’existence de "vulnérabilités communes".

Candidat à la présidentielle du parti de droite Les Républicains, Bruno Retailleau a de son côté regretté sur X que la France soit "le 2e pays au monde le plus touché par les cyberattaques". "Il faut prendre la mesure de cette menace, je veux mettre en place un Plan Vauban pour construire une véritable forteresse numérique et enfin protéger les données des Français", a-t-il écrit dimanche.