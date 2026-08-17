Sandrine Rousseau critique la ligne politique de Marine Tondelier pour la présidentielle 2027

La députée écologiste de Paris exprime ses doutes sur la stratégie de la cheffe de file des Ecologistes, révélant des tensions internes à l'approche de l'élection présidentielle.

Sandrine Rousseau, députée Les Ecologistes (EELV) de Paris, a exprimé lundi 17 août sur franceinfo ses réserves quant à la stratégie adoptée par Marine Tondelier, cheffe de file du parti Les Ecologistes (EELV), en vue de l’élection présidentielle de 2027. Ces déclarations interviennent alors que des divisions existent au sein des Ecologistes concernant la stratégie à adopter pour la présidentielle 2027, à quelques jours de l’ouverture de leurs journées d’été à Grenoble.

Interrogée sur la candidature de Marine Tondelier, Sandrine Rousseau a déclaré : "Je ne dis pas que [Marine Tondelier] fait le pire de la politique, je dis que je ne comprends pas sa ligne".

Marine Tondelier a indiqué maintenir sa candidature pour l'élection présidentielle en 2027 tout en appelant les forces de gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Raphaël Glucksmann, à se parler afin de trouver une candidature unique à gauche.

Une stratégie contestée en interne

Sandrine Rousseau estime : "Marine Tondelier occupe le terrain jusqu'à ce que les socialistes trouvent leur candidat". Selon la députée de Paris, "c'est une manière aussi de 'tenir' des militants écologistes qui, pour certains, sont tentés d'aller soutenir LFI" parce que La France insoumise "a un programme plus clair".

Sandrine Rousseau souhaite "une gauche qui comprend les enjeux sociaux majeurs, les enjeux écologistes majeurs" et qui affronte "le réchauffement climatique créé par l’homme" en renforçant les moyens pour "le réduire" et s’adapter "à ce défi inouï". Elle défend également : "Il faut assumer une ligne antiproductiviste, anticroissantiste et faire en sorte que nous assumions une rupture avec le modèle économique qui nous met en très grand danger".

Les journées politiques d’été des Ecologistes débutent jeudi 20 août à Grenoble. Marine Tondelier prononcera un discours le soir même.