Gérald Darmanin annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et apporte son soutien à Edouard Philippe

Le ministre de la Justice renonce à la présidentielle et appelle à soutenir Edouard Philippe, invoquant la nécessité d'éviter la division.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle et qu’il apporte son soutien à Edouard Philippe. Cette déclaration a été faite dans un entretien publié lundi 17 août par La Voix du Nord, quelques jours avant sa rentrée politique prévue le 30 août à Tourcoing, en présence du candidat Horizons.

Un choix motivé par la situation politique

Gérald Darmanin, garde des Sceaux au moment de l’annonce, a expliqué sa décision par le contexte social et politique difficile. "Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, socialement difficile pour les Français. Donc j'ai décidé de ne pas rajouter de la division et de ne pas me présenter à l'élection présidentielle et de soutenir, et je souhaite que tout le monde fasse pareil, Edouard Philippe", a-t-il déclaré à La Voix du Nord.

Il a également souligné la nécessité de privilégier l’intérêt général : "Il faut toujours se poser la question 'quel est l'intérêt supérieur pour le pays ?'. Et l'intérêt général n'est pas de multiplier les candidatures."

Gérald Darmanin a précisé qu'il "reste de grandes différences" avec le candidat Horizons. Il regrette par ailleurs l'absence de primaire de la droite et du centre. Selon lui, une telle consultation "aurait permis d'avoir une seule candidature dès septembre car le danger Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au second tour est très important".

Edouard Philippe est le candidat du parti Horizons à l'élection présidentielle.