Le sénateur François Patriat, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, est décédé

Président du groupe macroniste au Sénat, François Patriat est décédé mercredi 19 août 2026 à l'âge de 83 ans, des suites d'un grave accident de vélo survenu le 17 juillet.

Le sénateur de Côte-d'Or François Patriat, président du groupe macroniste à la Chambre haute, est décédé ce mercredi 19 août à l'âge de 83 ans, "des suites d'un grave accident de vélo survenu le 17 juillet dernier", a annoncé à l'AFP son groupe parlementaire.

Né à Semur-en-Auxois en mars 1943, vétérinaire de formation, François Patriat devient adhérent du Parti socialiste en 1974 avant de se lancer en politique. Il gravit les échelons au niveau local : conseiller général de Côte-d'Or, maire de Chailly-sur-Armançon, conseiller régional de Bourgogne. En 2004, il prend la tête de la région Bourgogne, qu'il dirige pendant onze ans, jusqu'à la fusion avec la Franche-Comté.

Au niveau national, François Patriat siège à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale entre 1981 et 2000. Sous le Premier ministre socialiste Lionel Jospin, il fait son entrée au gouvernement, d'abord en tant que secrétaire d'Etat chargé des PME puis en tant que ministre de l'Agriculture pour quelques mois. Depuis 2008, il était sénateur de Côte-d'Or, d'abord sous l'étiquette socialiste avant de devenir président du groupe macroniste à partir de 2017. En juin, il avait pris la décision de ne pas briguer de quatrième mandat lors des prochaines sénatoriales de septembre.

Aux côtés de figures telles que l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb ou Richard Ferrand, François Patriat comptait parmi les premiers - et les plus ardents - soutiens d'Emmanuel Macron. Dès 2016, le sénateur est présent au lancement du parti En marche. "Emmanuel Macron apporte un souffle d'air nouveau", déclare-t-il à l'époque à France 3.

Depuis, François Patriat prenait encore régulièrement la défense du président. "Le président est gaullien. Si les Français ne l'apprécient pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas les élites et la réussite", avait-il par exemple estimé auprès du Monde, après la dissolution de l'Assemblée par le chef de l'Etat.

La disparition de François Patriat a suscité de nombreuses réactions dans la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a rendu hommage sur X à un "ami cher" et à un des "plus infatigables artisans de la République". "François Patriat a dédié sa vie à l'intérêt général, défendant ses convictions sans renoncer à sa liberté et son franc-parler", a salué de son côté Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance. "Il y a quelques semaines encore, pour sa dernière question au gouvernement, ces qualités étaient saluées par tous dans l'hémicycle. Personne n'imaginait alors que cet hommage aurait si vite le goût d'un adieu", a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu.