La dette du Trésor américain dépasse pour la première fois 40 000 milliards de dollars

La dette publique américaine franchit un seuil inédit, portée par la hausse des emprunts liés à la santé, à la sécurité sociale et aux intérêts.

La dette du gouvernement américain a dépassé pour la première fois la barre des 40 000 milliards de dollars. Selon les données publiées mercredi par le département du Trésor, la dette du Trésor américain atteint désormais 40 047 milliards de dollars. Ce franchissement historique intervient après la dernière émission de bons réalisée mardi, qui a contribué à porter la dette à ce niveau record.

Une hausse liée à la santé, à la sécurité sociale et aux intérêts

Cette progression s’explique par une hausse à la fois des emprunts liés à la santé et à la sécurité sociale, mais également des intérêts payés sur la dette. Les taux d'emprunts se renforcent, rendant le refinancement de la dette existante de plus en plus coûteux pour l’Etat fédéral.

Pour financer ses besoins budgétaires, l’Etat américain recourt régulièrement à d’importantes émissions de bons du Trésor. Selon BFM Business, l’Etat américain emprunte environ 39 milliards de dollars par semaine. Ce rythme soutenu d’émissions permet de couvrir les déficits courants, mais contribue également à l’accumulation rapide de la dette totale.