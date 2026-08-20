François Fillon suspendu de la Légion d'honneur pour dix ans

L'ancien Premier ministre est sanctionné par décret présidentiel, plus d'un an après sa condamnation définitive dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse.

L'ancien Premier ministre François Fillon a été suspendu de la Légion d'honneur pour une durée de 10 ans, selon un décret publié au Journal officiel jeudi, plus d'un an après sa condamnation dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Penelope.

"Par décret du Président de la République en date du 19 août 2026, (...) M. François Fillon, né le 4 mars 1954 au Mans (Sarthe), est suspendu pour une durée de dix ans (...) de l'exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité de grand officier de la Légion d'honneur", indique le Journal officiel.

François Fillon a aussi été suspendu pour 10 ans de l'ordre national du Mérite, dont il est grand-croix, selon un autre décret publié jeudi.

Conséquence d'une condamnation judiciaire

Le 17 juin 2025, la cour d'appel de Paris a condamné l'ex-locataire de Matignon, à l'issue d'un troisième procès, à quatre ans de prison avec sursis, 375 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité. François Fillon a formé un recours contre sa condamnation, avant de se désister, rendant sa peine définitive.

François Fillon a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 et candidat à l'élection présidentielle de 2017.