Yannick Jadot annonce soutenir "sans hésitation" Raphaël Glucksmann pour la présidentielle 2027

L'ex-candidat écologiste rejoint Raphaël Glucksmann et pilotera la préparation du programme écologique du candidat social-démocrate.

L'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a annoncé lundi soutenir "sans hésitation" Raphaël Glucksmann pour la présidentielle 2027 et sera chargé de préparer "la mise en place d'un état d'urgence écologique" dans son programme.

Un ralliement affirmé à la candidature Glucksmann

Yannick Jadot, sénateur écologiste, a officialisé ce ralliement lors d'une intervention sur France Inter. "Je suis convaincu que Raphaël Glucksmann est le candidat le mieux placé pour réconcilier les besoins de justice sociale, l'impératif écologique, la démocratie, l'Europe et qu'il peut gagner cette élection présidentielle", a-t-il déclaré. L'ancien candidat à la présidentielle, qui avait obtenu 4,6% des voix en 2022, sera "celui qui va préparer les 100 premiers jours" sur "la mise en place d'un état d'urgence écologique pour aider les pompiers, pour aider les populations vulnérables, mais évidemment pour adapter nos territoires".

"L'écologie politique pour cette élection présidentielle n'est pas en capacité de rassembler et de jouer la gagne", a justifié Yannick Jadot.

Raphaël Glucksmann a annoncé dimanche soir sa candidature à la présidentielle et participera à la primaire sociale-démocrate organisée en octobre par le Parti socialiste et son propre parti, Place publique.

Les écologistes sont divisés sur l’attitude à adopter à la présidentielle et repoussent le choix de leur stratégie : une candidature autonome de Marine Tondelier, un soutien à Jean-Luc Mélenchon ou à un candidat social-démocrate. Partisane d’un ralliement à Jean-Luc Mélenchon, la députée Sandrine Rousseau a indiqué sur France 2 militer au sein de son parti "pour faire en sorte qu’il y ait un vote et que ce vote aboutisse à une alliance et à des discussions avec la France insoumise". Si Raphaël Glucksmann a invité les écologistes à le rejoindre pour "fonder la République écologique", Sandrine Rousseau a estimé qu’ils n’étaient "pas sur la même ligne" car "on ne peut pas aménager le système tel qu’il est actuellement".

Une recomposition de la gauche en cours

Yannick Jadot considère que la rupture avec La France insoumise est "consommée" et appelle à rassembler le reste de la gauche "autour de la social-écologie". Il a annoncé lancer une initiative, baptisée "Rassembler la social-écologie", qui ne sera "pas un nouveau parti politique", mais "un rassemblement transpartisan".

Dans les enquêtes d’opinion récentes, Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise, est crédité de 15% des intentions de vote, tandis que Raphaël Glucksmann se situe à 10-11%, tout en restant le mieux placé sur l’espace social-démocrate.