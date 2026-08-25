Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane signent un accord pour trois parcs d'attractions dans le Val-d'Oise

Un partenariat inédit prévoit la création de trois parcs d'attractions dans le Val-d'Oise, générant 22 000 emplois et un investissement de 6 milliards d'euros.

Lundi 24 août, la France et l'Arabie saoudite ont signé un accord pour un investissement de 6 milliards d'euros, avec à la clé 22 000 emplois potentiels dans le Val-d'Oise, où doivent être construits trois parcs d'attractions. Après 18 mois de pourparlers confidentiels, les deux dirigeants ont scellé ce projet, dont l'un des parcs portera sur l'univers du célèbre manga japonais Dragon Ball Z.

Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed ben Salmane partagent une passion commune des plus étonnantes : Dragon Ball Z. Un projet colossal de 6 milliards d'euros, avec 22 000 emplois potentiels, soit plus que Disneyland, des services d'hébergement et de restauration.

Riyad a pour ambition de diversifier son économie. "Il faut penser à l'après-pétrole. Dans cette anticipation, il y a l'idée de développer des secteurs qui n'existaient pas précédemment", explique David Rigoulet-Roze, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.

Pour mener à bien ce projet d'envergure, ils envisagent de réinvestir le site de Mirapolis à Courdimanche (Val-d'Oise), l'ancien plus grand parc à thèmes de France. Endetté, ce dernier a fermé en 1991, seulement quatre ans après son ouverture. Il attend sa reconversion depuis près de 35 ans.

Réactions contrastées à Courdimanche

A Courdimanche, les habitants sont divisés. "Je pense que ça peut faire vraiment bouger la ville", estime l'un d'eux. "Les Saoudiens, ils ne sont pas tout beaux, tout roses", tempère un autre homme. Pour l'instant, aucune date d'ouverture n'a été communiquée, mais les trois parcs ouvriront progressivement dans les prochaines années.

Emmanuel Macron a accueilli le prince héritier d'Arabie saoudite au palais de l'Elysée, à Paris, le 24 août 2026. Plusieurs accords y ont été signés, notamment pour renforcer le partenariat de défense, ainsi que des contrats impliquant les Français CMA-CGM ou Alstom.