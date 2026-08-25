Le gouvernement prévoit de mettre à contribution les retraités aisés et les patients dans le budget 2027

L'exécutif cible les retraités aisés et les patients pour réaliser des économies, tout en refusant une hausse généralisée des impôts dans le projet de budget 2027.

Alors que la préparation du budget 2027 s’annonce particulièrement complexe, le gouvernement faisait sa rentrée ce lundi matin en Conseil des ministres, avec un casse-tête : préparer le prochain budget sans majorité à l’Assemblée, à quelques mois de l'élection présidentielle.

Ceux qui pourraient essuyer un premier revers, ce sont les retraités. Les plus aisés d'entre eux pourraient voir leur pension désindexée. La désindexation des retraites "fait partie des pistes", selon Roland Lescure. L’inflation est estimée à 2% cette année. En cas de désindexation totale, un retraité avec une pension de base de 2 000 euros ne la verrait pas revalorisée de 40 euros. Cette perspective suscite l’inquiétude chez certains concernés, qui soulignent l’impact de cette somme sur leur quotidien.

Autre piste pour réduire les dépenses : augmenter les franchises médicales. Aujourd'hui, les Français ont un reste à charge de 50 euros maximum pour les médicaments et 50 euros pour les consultations chaque année. Ce serait désormais 70 euros à partir du 1er octobre.

Maintien de la surtaxe sur les grandes entreprises

Le gouvernement a confirmé ce matin que la surtaxe sur les grandes entreprises sera bien prolongée. Elle devrait rapporter 7,5 milliards d'euros. "Ce que l'on souhaite, c'est que l'effort soit réparti le plus équitablement possible entre les différentes forces vives qui composent ce pays", a fait savoir Maud Bregeon, la porte-parole de l'exécutif.

En revanche, pas question de toucher aux aides au logement ou aux minima sociaux ou d'augmenter les impôts, le gouvernement s'y refuse.

"Sur la dépense de l'Etat, on est quasiment à l'os et ça va être très compliqué de redemander chaque année 23 milliards d'efforts. Donc ce n'est pas l'Etat qui va pouvoir être mis à contribution uniquement", pointe Eric Heyer, économiste à l’OFCE.

Le gouvernement doit rendre sa copie définitive fin septembre au Parlement, qui débattra du budget dans la foulée.