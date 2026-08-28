Les sept candidats à la présidentielle 2027 n'ont pas convaincu les patrons à la REF 2026

Les chefs d'entreprise restent inquiets après la confrontation des candidats à la présidentielle sur les thèmes économiques majeurs lors de la Rencontre des entrepreneurs de France.

Le premier débat présidentiel de l'année s'est tenu jeudi 27 août 2026 sur le court Philippe-Chatrier, à Roland-Garros, dans le cadre de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef. Les sept candidats invités – Gabriel Attal, Marine Tondelier, Edouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Bruno Retailleau – étaient attendus de pied ferme par les chefs d'entreprise.

La REF constitue la rentrée politique et économique majeure pour les chefs d'entreprise. L'édition 2026, marquée par la proximité de l'élection présidentielle, avait pour ambition de confronter les prétendants à l'Elysée aux attentes et préoccupations du monde économique.

Pendant près de deux heures, les candidats ont été interrogés par cinq dirigeants d'entreprise, sous la houlette de la journaliste de LCI Amélie Carrouër. Les échanges ont porté sur les grands dossiers économiques qui préoccupent le plus les dirigeants d'entreprise.

Des sujets de préoccupation persistants

Le système de retraites, la dette publique et la fiscalité sur les entreprises font partie des principaux sujets de préoccupation des chefs d'entreprise. Selon une consultation réalisée par OpinionWay pour le Medef, la baisse de la fiscalité et des charges à l'égard des entreprises est la première priorité pour les dirigeants.

A l'issue du débat, le sentiment dominant parmi les chefs d'entreprise était la déception. "On n'est pas moins inquiets qu'avant" : cette formule, entendue à la sortie du court Philippe-Chatrier, résume l'état d'esprit général. Les patrons, venus nombreux pour entendre des engagements clairs sur les réformes économiques, n'ont pas été rassurés par les réponses des candidats.