Olivier Faure annonce sa candidature à la primaire face au favori Raphaël Glucksmann

Le premier secrétaire du PS se lance officiellement dans la course à l'investiture socialiste, affrontant Raphaël Glucksmann et d'autres candidats dans une primaire où il part en outsider.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a officialisé sa candidature à la présidentielle, et donc à la primaire de la famille sociale-démocrate, dimanche soir au journal de 20 heures de TF1. Sur la ligne de départ, il retrouve le patron de Place publique, donné favori.

Olivier Faure rejoint dans la course à l'investiture sociale-démocrate le leader de Place publique, mais aussi Ségolène Royal ainsi que les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj. A la tête du PS depuis huit ans, le député de Seine-et-Marne avait, en 2022, laissé le soin à Anne Hidalgo de mener la campagne présidentielle, qui avait tourné à la débâcle.

Olivier Faure part en outsider face au favori Raphaël Glucksmann, qui bénéficie de sondages à deux chiffres. "Entre quelqu'un qui est à 0% et l'autre à 15, y'a pas match", annonce déjà l'eurodéputé François Kalfon, soutien de l'essayiste. "Je me souviens que François Hollande a commencé à 3% et qu'il est devenu président de la République", a martelé Olivier Faure, samedi, à l'occasion de son discours de clôture de l'université d'été du PS. "Rien ne se passe jamais comme prévu !", a-t-il lancé.

Dans une interview à "La Tribune Dimanche", il confie : "J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté, beaucoup réfléchi, je suis prêt." Olivier Faure a été réélu trois fois à la tête du parti.

Les enjeux de la primaire et les règles du scrutin

Pour voter à la primaire, il faudra être adhérent d'une des formations organisatrices ou débourser 15 euros. Sur le papier, cette configuration favorise plutôt son rival de chez Place publique.

Le patron du PS ambitionne de "tout reconstruire, tout rebâtir, tout réparer" pour faire advenir une "France plus juste". Ses priorités affichées sont l'augmentation des bas salaires, la transformation écologique ou encore l'école.

La campagne qui s'ouvre s'annonce disputée mais, selon les mots d'Olivier Faure, elle devrait se dérouler "dans les règles de l'art et sans sang sur les murs". Les socialistes partagent la satisfaction d'être "revenus au centre du jeu" grâce à l'organisation de cette primaire.