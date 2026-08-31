Le gouvernement veut "poursuivre" les aides sectorielles sur les carburants, annonce Maud Bregeon

Les aides ciblées pour les secteurs touchés par la hausse des carburants seront maintenues, a déclaré la porte-parole du gouvernement, dans un contexte de crise énergétique persistante.

Alors que la flambée des prix des carburants continue de peser sur de nombreux secteurs professionnels, le gouvernement a annoncé sa volonté de maintenir les dispositifs d'aides sectorielles. Cette annonce intervient alors que la date limite pour bénéficier de ces aides approchait, suscitant l'inquiétude des professionnels concernés.

Interrogée sur BFMTV ce lundi, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Energie, a déclaré : "Nous avons encore des discussions à mener avec les secteurs les plus touchés. [...] Nous n'allons pas fermer les portails des guichets. [...] Nous voulons poursuivre ces aides". Elle a ajouté : "Nous souhaitons poursuivre les aides sectorielles", notamment pour "les entreprises les plus en difficulté". Maud Bregeon a également assuré : "Nous ne lâcherons personne. [...] Ces aides ne seront pas suspendues".

Un contexte international tendu

Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran au Moyen-Orient continuent de se ressentir à la pompe. Maud Bregeon a rappelé que le gouvernement surveillait de près "l’impact" du conflit "pour les Français".

Le plan de soutien gouvernemental vise à préserver et accompagner les secteurs directement impactés par la hausse des prix de l’énergie, à assurer le bon fonctionnement de l’économie et à agir à long terme pour réduire la dépendance aux hydrocarbures importés. Les mesures sont ciblées sectoriellement et limitées dans le temps.

Des détails seront donnés "dans les jours à venir", a précisé Maud Bregeon.