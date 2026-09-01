La CGT appelle les fonctionnaires à une "grande grève" le 29 septembre 2026 contre le budget 2027

Le syndicat mobilise la fonction publique pour protester contre l'absence d'augmentation généralisée des salaires et un budget jugé régressif.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a appelé mardi à "une grande grève" lors de la mobilisation sociale prévue le 29 septembre dans la fonction publique, notamment pour s'opposer au budget "régressif" auquel le syndicat s'attend. Cette mobilisation intervient alors que le gouvernement prépare le budget 2027, dans un contexte de difficulté économique.

Un appel à la mobilisation face au budget 2027

"J'appelle tous les agents publics qui nous écoutent à se mettre en grève pour que toutes celles et ceux qui passent leur temps à stigmatiser les fonctionnaires, à dire que les fonctionnaires coûtent cher, voient ce que c'est une journée noire sans services publics", a martelé Sophie Binet sur France 2. "Nous pensons qu'il faut tout faire pour empêcher un budget régressif", a insisté la secrétaire générale de la CGT.

Début juillet, Bercy avait exclu toute augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique en 2026 pour des raisons de coûts, avançant quelques propositions ciblées sur les rémunérations et les carrières lors d'une réunion avec les syndicats. Les huit organisations syndicales représentatives dans la fonction publique (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, FO et FA-FP) avaient quitté la réunion au bout de deux heures, appelant à une mobilisation le 29 septembre.