Philippe Juvin interroge les candidats à la présidentielle sur leurs mesures pour le redressement des finances publiques

Le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale sollicite des engagements détaillés sur le déficit, la dette et les réformes budgétaires pour nourrir le débat présidentiel.

Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin (Les Républicains), a adressé un courrier à l'ensemble des candidats déclarés à l'élection présidentielle afin qu'ils précisent leurs intentions en matière de redressement des finances publiques. Cette initiative intervient dans un contexte de forte inquiétude sur la situation budgétaire du pays.

Une lettre envoyée à la vingtaine de candidats

Dans cette lettre envoyée lundi à chacun de la vingtaine de candidats déjà en lice, révélée par Les Echos mardi et dont l’AFP a eu copie, Philippe Juvin demande notamment aux candidats de détailler leurs objectifs en matière de déficit public et de dette, les réformes structurelles qu'ils envisagent concernant les dépenses et les recettes, leur stratégie fiscale et les priorités du premier budget de leur quinquennat.

Les réponses seront transmises aux membres de la commission des Finances pour alimenter le débat présidentiel, explique-t-il. Le député se réclame d’un esprit "républicain et impartial" dans cette démarche, visant à contribuer à "la clarté du débat démocratique". Selon Les Echos, il s’agit de fournir aux Français "une vision claire et sincère des engagements budgétaires" de chacun des prétendants à l’Elysée.

La démarche de Philippe Juvin s’inscrit dans un contexte où la situation budgétaire de la France est jugée préoccupante par plusieurs institutions, dont la Cour des comptes et la mission sur la transparence des finances publiques. Philippe Juvin rappelle dans son courrier les constats alarmants récemment établis sur l’état financier du pays.

La Cour des comptes a estimé en juin que la dette publique devrait atteindre 119% du PIB cette année et que la charge des intérêts de cette dette, proche de 78 milliards d’euros, pourrait franchir le seuil des 100 milliards avant la fin de la décennie.

Le rapport de la mission sur la transparence des finances publiques, publié en juillet, établit pour sa part qu’à politique inchangée, le déficit public atteindrait 5,9% du PIB l’an prochain, au lieu de 5,1% l’an dernier et de 5% espérés cette année, puis 6,8% en 2030, tandis que la dette publique dépasserait 130% du PIB au même moment.

Exigence de clarté et de responsabilité

Pour Philippe Juvin, "dire la vérité aux Français sur l’état de nos comptes et sur les marges de manœuvre réellement disponibles, c’est les respecter". Le député insiste sur la nécessité de transparence et de responsabilité dans le débat présidentiel. Il souhaite que chaque candidat expose clairement ses intentions et les moyens qu’il compte mobiliser pour restaurer la soutenabilité des finances publiques.