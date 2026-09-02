François Hollande confirme qu'il ne participera pas à la primaire à gauche pour la présidentielle 2027 et annonce qu'il décidera en décembre s'il sera candidat

L'ancien président précise qu'il ne participera pas à la primaire socialiste et conditionne sa candidature à la dynamique de la gauche sociale-démocrate.

François Hollande, ancien président de la République, a confirmé mercredi 2 septembre sur France Inter qu’il ne participerait pas à la primaire à gauche, organisée en octobre par le Parti socialiste (PS) et Place publique. Pressenti depuis plusieurs semaines comme potentiel candidat à l’élection présidentielle, il a ainsi clarifié sa position.

"Il n'y aura qu'une seule candidature de la gauche social-démocrate, a-t-il assuré. Si le candidat ou la candidate désignée a la dynamique nécessaire [pour l'emporter], pourquoi viendrais-je, moi, interférer ?"

Pour l’instant, quatre candidats se sont manifestés : le chef de Place publique, Raphaël Glucksmann, les députés socialistes Jérôme Guedj et Philippe Brun, et l’ancienne candidate à la présidentielle en 2007 Ségolène Royal.

Un calendrier fixé à décembre

François Hollande a assuré ne pas se placer "dans une candidature", estimant qu'il y en avait "suffisamment aujourd'hui" et précisant qu'il "apprécierai[t] le moment venu ce qu'[il aurait] à faire". Il a ajouté : "[Mon] calendrier, c'est le mois de décembre, parce que décembre, dans une élection présidentielle, c'est le mois-clé."

François Hollande a déclaré : "Je suis socialiste, je voterai à la primaire, bien sûr", précisant qu’il ferait savoir "le moment venu" sur qui portera son choix.

François Hollande publie jeudi un nouveau livre, Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche, dans lequel il présente "un projet" pour la France. Il y détaille plusieurs mesures répondant aux besoins du pays, comme une augmentation de quatre points de la TVA afin de financer une revalorisation des salaires, ou l’investissement "massif dans la décarbonation et les nouvelles technologies".

Il a également affirmé : "Il y a aujourd’hui une nécessité que la France soit beaucoup plus forte qu’elle ne l’est aujourd’hui et qu’elle soit plus unie autour de la seule priorité qui vaille dans une société qui vieillit, c’est-à-dire la jeunesse, l’éducation, la formation, la qualification et aussi la transition écologique."