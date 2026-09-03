La cote de confiance d'Emmanuel Macron retombe à 22%, Sébastien Lecornu reste impopulaire

A neuf mois de la présidentielle, la confiance envers Emmanuel Macron rechute, sur fond de pessimisme généralisé et d'impasse politique persistante.

Après une embellie ces derniers mois, avec une remontée jusqu'à 22% début juillet, la cote de confiance du président de la République est à nouveau en baisse. Après avoir atteint son plus bas historique à 15% en septembre 2025, la cote du président de la République était remontée doucement jusqu'à 22% avant les vacances d'été.

Les conseillers du chef de l'Etat espéraient une indulgence des Français à son égard, sachant qu'il ne sera plus à l'Elysée d'ici à neuf mois. Ils doivent déchanter. Ses concitoyens tiennent Emmanuel Macron pour responsable de la situation du pays. Que ce soit l'impasse politique, liée à la dissolution de 2024, ou les difficultés économiques, après neuf années de pouvoir.

La perspective de la présidentielle et d’un changement, voire d’une rupture, ne les rend pas optimistes pour autant : 80% d’entre eux estiment que "les choses ont tendance à aller plus mal".

Sébastien Lecornu, une impopularité persistante

S’il semble épargné par la mauvaise humeur, le Premier ministre Sébastien Lecornu reste toutefois encalminé dans une impopularité permanente.

L’entrée en campagne du patron de Place publique semble réussie. Raphaël Glucksmann progresse de 4 points, distançant son rival du PS, Olivier Faure (12%). Mais cette progression se fait plus au centre (32%, + 19) qu’à gauche (44%, - 3). Or ce sont plutôt les militants de gauche qui voteront à la primaire.

Sarah Knafo passe devant Eric Zemmour en cette rentrée. Mais c’est plus lui qui baisse qu’elle qui progresse. L’écart n’est pas encore déterminant, mais la sortie de son livre et la promotion qui ira avec devraient faire progresser la députée européenne.