Monique Barbut propose de mobiliser 10 milliards d'euros du Livret A pour l'adaptation au changement climatique

La ministre de la Transition écologique détaille une piste de financement massif de l'adaptation climatique via l'épargne réglementée, après un été 2026 marqué par des records de chaleur.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, doit rendre au Premier ministre, d'ici la fin du mois de septembre, un plan pour accélérer l'adaptation au changement climatique. Ce plan intervient dans un contexte climatique inédit : l'été 2026 est à la fois le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des mesures en 1900 et le deuxième été le moins pluvieux depuis 1959. Ce constat, dressé par Météo-France lors de la présentation du bilan météorologique de l'été, souligne l'urgence d'une réponse à la hauteur des bouleversements en cours.

Dans un entretien aux Echos, Monique Barbut a donné les premières mesures pour financer ce plan d’adaptation. La ministre propose de mobiliser 10 milliards d'euros issus du Livret A pour financer le plan d'adaptation au changement climatique. Cette mesure viserait à utiliser une partie de l’épargne réglementée des Français pour soutenir des projets permettant au pays de mieux faire face aux conséquences du dérèglement climatique.

Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, insiste sur le choc ressenti par la population face à la multiplication des événements climatiques extrêmes. "Pour les citoyens, c'est un vrai choc, les Français sont sidérés. Le dérèglement climatique était jusqu'à présent, pour beaucoup de gens, encore quelque chose de très abstrait ou de lointain, ce n'est plus le cas. Et dans le même temps, je reste étonnée par le peu d'impact sur le débat politique. Il faut que les candidats à la présidentielle l'intègrent vraiment sérieusement, comme un déséquilibre profond de notre modèle, dans leurs propositions", confie-t-elle aux Echos.

Un financement inédit par l’épargne réglementée

Le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts centralise près de 60% (59,5%) de l'épargne réglementée des Français. Aujourd'hui, une partie de cette épargne, qu’il s’agisse du Livret A, du livret de développement durable ou du LEP, finance déjà en partie des projets d’adaptation, mais la proposition de Monique Barbut vise à franchir un cap en mobilisant une enveloppe dédiée de 10 milliards d’euros.

Le gouvernement envisage également de relever le plafond du Livret A à 30 000 euros pour financer l’adaptation au climat. Cette mesure permettrait d’augmenter la capacité de collecte et donc les ressources mobilisables pour les investissements nécessaires à la résilience des territoires face aux conséquences du changement climatique.

Un contexte politique et social sous tension

L’annonce de Monique Barbut intervient alors que la question climatique s’impose de plus en plus dans le quotidien des Français. L’été 2026, marqué par des records de chaleur et une sécheresse exceptionnelle, a rendu tangible pour beaucoup la réalité du dérèglement climatique. La ministre souligne toutefois le "peu d'impact sur le débat politique" de ces événements, appelant les candidats à la présidentielle à intégrer pleinement l’enjeu de l’adaptation dans leurs programmes.

Le plan que la ministre doit remettre au Premier ministre d'ici la fin du mois de septembre devrait préciser les modalités de mobilisation de ces fonds et les secteurs prioritaires d'investissement.