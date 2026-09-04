Gabriel Attal présente une équipe de campagne composée de nouveaux visages et sans poids lourds

Le candidat à la présidentielle 2027 mise sur le renouvellement et la société civile, en rupture avec les équipes traditionnelles et les ralliements d'Edouard Philippe.

Gabriel Attal a présenté, jeudi 3 septembre 2026, son équipe de campagne présidentielle au siège du parti Renaissance à Paris. Cette annonce marque une étape clé pour le député des Hauts-de-Seine, qui entend incarner le renouveau politique face à ses concurrents, notamment Edouard Philippe, actuellement en tête dans les sondages et qui a recueilli de nombreux ralliements ces dernières semaines.

Une équipe sans poids lourds politiques

L’équipe de campagne ne comprend pas de poids lourds politiques mais se compose de "nouveaux visages" et de personnalités issues de la société civile. Ce choix, revendiqué par Gabriel Attal, vise à se démarquer des pratiques traditionnelles et à répondre à "deux mots d’ordre : nouveaux visages et optimisme". Le candidat a déclaré : "Je ne suis pas un homme d’appareil. Je ne l’ai jamais été. Même si j’ai été engagé en politique, j’ai toujours préféré parler directement aux Français".

Pour piloter la communication et le porte-parolat de la campagne, Gabriel Attal a nommé Céline Géraud, ancienne judoka et journaliste. Cette dernière a déclaré : "Il paraît que la politique est un sport de combat. Ça tombe bien, j’adore ça", affirmant s’engager "non pas pour un camp", mais "pour un cap".

La campagne est conduite par un triumvirat composé de Maxime Cordier (directeur général de Renaissance), Fanny Anor (qui a dirigé des cabinets ministériels de Gabriel Attal et vient de quitter ses fonctions de préfète de l’Aisne), et Franck Riester (responsable des élections au sein du parti et maire de Coulommiers).

Le pôle communication, dirigé par Céline Géraud, réunit également Rachel-Flore Pardo (avocate et conseillère de Paris), Jad Zahab (essayiste et porte-parole du parti), Abdoulaye Kanté (policier et conseiller de Paris), Jean-Charles Orsucci (maire de Bonifacio), et Violette Spillebout (députée du Nord).

Le slogan de campagne officiel est "La force d’agir", remplaçant "Nouvelle République" qui avait été un temps testé. Ce nouveau mot d’ordre s’affiche désormais sur le siège de campagne, reléguant au second plan celui du parti Renaissance. Le nom du candidat apparaît également en lettres capitales.

Gabriel Attal souhaite "créer quelque chose de nouveau", affirmant ne "pas [avoir] envie ni d’être "une forme de saison 3 du macronisme", ni [d’]un retour à l’UMP". Il promet de "réveiller" les débats par ses propositions, face à ceux, "nombreux, qui veulent gommer les différences, endormir la campagne".