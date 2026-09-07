Ségolène Royal obtient les parrainages nécessaires à la primaire socialiste

L'ancienne ministre se félicite d'avoir "gardé beaucoup d'amitiés au sein du PS" après avoir réuni les soutiens requis pour participer à la primaire socialiste en vue de la présidentielle.

Ségolène Royal, candidate à la primaire socialiste pour la présidentielle, a annoncé dimanche 6 septembre avoir obtenu les parrainages nécessaires pour y participer, se félicitant d’avoir "gardé beaucoup d’amitiés au sein du PS".

"J’ai les parrainages. Ce sont des parrainages (…) qui représentent des sensibilités très différentes au sein du Parti socialiste", a déclaré sur LCI l’ancienne ministre, âgée de 72 ans, battue au second tour de l’élection présidentielle de 2007. "Je ne savais pas que cela viendrait si vite, cela prouve que j’ai gardé beaucoup d’amitiés au sein du PS", a-t-elle ajouté.

Une volonté de "remettre de l’ordre et de la dignité dans la maison France"

Interrogée sur son rôle dans la campagne, Ségolène Royal a résumé : "Je souhaite remettre de l’ordre et de la dignité dans la maison France qui a été très abîmée ces dernières années", sans dévoiler beaucoup de propositions à ce stade.

Vendredi, en déplacement à la foire agricole de Châlons-en-Champagne (Marne), elle avait mis en avant le fait qu’elle n’avait "rien à prouver", "pas de carrière politique à faire", contrairement à de nombreux prétendants à l’Elysée.

Outre Ségolène Royal, six autres candidats sont déclarés à la primaire, qui aura lieu en deux tours les 9-10 et 16-17 octobre : le patron de Place publique Raphaël Glucksmann ; celui du PS Olivier Faure ; les députés socialistes Philippe Brun et Jérôme Guedj ; l’ex-maire de Châteaudun (Eure-et-Loir) Fabien Verdier ; et le chef du petit parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel.