Bruno Le Maire dévoile ses propositions pour 2027, dont le gel des pensions de retraite et les 3% de déficit public

L'ancien ministre de l'Economie présente un plan d'austérité budgétaire et de réformes structurelles, misant sur la responsabilité des Français pour redresser les finances publiques d'ici 2029.

Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Economie pendant sept ans, a présenté dimanche 6 septembre sur franceinfo son "manifeste pour une autre France", un texte qui s’apparente à un programme électoral en vue de la présidentielle de 2027. Face à une situation budgétaire qu’il estime hors de contrôle, il propose une série de mesures d’austérité et de réformes structurelles destinées à ramener le déficit public sous la barre des 3% en trois ans, soit d’ici 2029.

"Pour moi, c’est trois ans d’ici 2029 où nous devons retourner sous les 3% de déficit public. C’est pour moi la date que nous devons nous fixer", a-t-il déclaré à franceinfo. Il chiffre l’effort budgétaire à "plus de 100 milliards d’euros", en référence au rapport demandé par le Premier ministre.

Gel des pensions, des prestations et de la fonction publique

Au cœur de ses propositions figure "le gel de toutes les pensions de retraite, sauf le minimum vieillesse". Bruno Le Maire propose également "le gel de l’impôt sur le revenu, le gel des prestations sociales, sauf le RSA, le gel de l’avancement des fonctionnaires et de tous les recrutements, sauf pour l’hôpital". Ces mesures, qu’il qualifie de "potion amère", visent à stopper la progression des dépenses publiques.

Il met en garde contre une intervention de la Banque centrale européenne qui pourrait imposer à la France des mesures encore plus sévères : "Je leur propose la liberté. Car une nation n’est pas libre quand elle est sans cesse sous la menace de voir la Banque centrale européenne intervenir pour dire : "Attendez, vous arrêtez votre jeu là, ça ne va plus et donc vous allez remettre vos comptes en ordre, sinon on ne vous prête pas l’argent dont vous avez besoin.""

Pour garantir l’équité de l’effort, Bruno Le Maire propose de maintenir "la surtaxe à l’impôt sur les sociétés, la surtaxe à l’impôt sur le revenu". Il précise : "Pendant sept ans, je n’ai jamais augmenté un seul impôt. Jamais. Mais là, la situation est exceptionnelle."

Sur la question des retraites, il souhaite porter l'âge de départ à 65 ans, affirmant : "Puisque nous vivons plus longtemps et qu'il y a une démographie qui est plus faible, il faut que nous travaillons tous plus longtemps." Il critique la suspension de la réforme des retraites à 63 ans par le gouvernement, la qualifiant de "criminelle".

Bruno Le Maire défend également la capitalisation pour améliorer les retraites et affirme que "11 millions de Français ont souscrit à un produit de capitalisation".

Un appel à la responsabilité des Français

Bruno Le Maire mise sur la responsabilité collective pour faire accepter ces efforts : "Je parie sur des Français plus responsables que les parlementaires", déclare-t-il à franceinfo. Il insiste sur la nécessité d'un effort massif mais limité dans le temps : "La condition pour que ce soit acceptable, c'est l'équité et la justice. Et c'est avoir une limite, pour qu'on ne se dise pas, ad vitam æternam. Je la fixe à trois ans, 2029, nous revenons sous les 3%, nous retrouvons le club européen des pays où les finances publiques sont tenues."

Son manifeste met en avant trois priorités : "l'autorité", "la prospérité", "la souveraineté". Bruno Le Maire affirme vouloir proposer aux Français "la lucidité et la liberté", tout en pariant sur leur capacité à accepter des mesures difficiles pour garantir l'avenir du pays.