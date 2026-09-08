Classement Pisa 2025 : la France enregistre ses résultats les plus bas jamais mesurés

L'enquête Pisa 2026 de l'OCDE révèle une chute historique du niveau des élèves français de 15 ans en sciences, compréhension de l'écrit et mathématiques.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié ce mardi son enquête internationale Pisa sur le niveau des élèves de 15 ans en sciences, en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Selon les résultats dévoilés, la France enregistre ses plus bas jamais mesurés au classement Pisa.

Face à ces résultats, le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a réagi en déclarant qu'ils sont "une alerte collective".

Un échantillon représentatif d'une génération marquée par les réformes

Les 6 500 élèves de 15 ans qui ont passé le test au printemps 2025, représentatifs de leurs 768 000 camarades du même âge, sont entrés en CP en 2015, étaient en CM1 en 2018 et en 6e en 2020. Ils ont vécu la réforme de Vincent Peillon sur les rythmes scolaires (4,5 jours de classe) sur laquelle Jean-Michel Blanquer est revenu en 2017 (4 jours).

"La baisse des performances n'est pas que liée à la pandémie", avait prévenu Andreas Schleicher, à la tête de la direction de l'éducation de l'OCDE, il y a trois ans. Le va-et-vient des réformes ne permet pas de corréler les résultats à une politique en particulier.