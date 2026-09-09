Bruno Le Maire propose de scolariser les enfants en maternelle dès l'âge d'un an

Face à la dégradation des résultats scolaires, Bruno Le Maire avance une mesure radicale sur la scolarisation précoce et détaille ses pistes pour réformer le système éducatif.

L’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a proposé d’"avancer l’entrée en maternelle de trois ans à un an". Cette annonce intervient alors que la France vient d’enregistrer ses plus faibles résultats à l’enquête internationale Pisa 2025, qui évalue les compétences des élèves de 15 ans. Bruno Le Maire entend ainsi répondre à la baisse du niveau scolaire et aux inégalités persistantes entre élèves.

Une scolarisation dès un an pour lutter contre les inégalités

Bruno Le Maire souhaite que tous les enfants soient accueillis "dans un cadre collectif" dès leur première année afin d’y acquérir les bases du langage. Selon lui, cette mesure permettrait de réduire les écarts de vocabulaire observés dès l’âge de trois ans : "Il n’y aura plus d’inégalités fondamentales dont on ne sort jamais où certains enfants de trois ans connaissent 500 mots, d’autres 700 mots, d’autres 1500". Il estime également : "La multiplication des réformes ne marche pas. Il faut repenser notre modèle éducatif".

Pour Bruno Le Maire, l’accueil précoce en maternelle constitue un levier d’égalité des chances. Il souligne que dans un pays développé comme la France, les parents ne devraient pas avoir de difficultés à faire garder leurs enfants et à leur assurer l’apprentissage du français dès le plus jeune âge.

La proposition de Bruno Le Maire intervient dans un contexte de forte inquiétude sur le niveau des élèves français. Les résultats de la France à l’édition 2025 de l’enquête internationale Pisa sont les plus faibles jamais enregistrés par le pays. Depuis l’édition 2022, les performances françaises ont reculé de 18 points en compréhension de l’écrit et de 16 points en mathématiques. Entre 2012 et 2025, le score français est passé de 505 à 456 points en lecture et de 484 à 458 en mathématiques. En sciences, il a diminué de 499 à 483 points. Selon l’OCDE, une vingtaine de points correspondent approximativement à une année de scolarité.

La France reste toutefois dans la moyenne des pays de l’OCDE, mais les écarts de niveau restent fortement liés à l’origine sociale. En dix ans, la proportion d’élèves très performants a été divisée par deux en mathématiques comme en compréhension de l’écrit. Près d’un tiers des élèves français rencontrent de grandes difficultés en compréhension écrite.

Outre la scolarisation précoce, Bruno Le Maire propose de donner davantage "d’autonomie" aux établissements scolaires, avec des chefs d’établissement disposant de marges de décision accrues. Il souhaite également que les établissements soient évalués par des évaluateurs indépendants de l’Education nationale. Il plaide pour revoir les objectifs du système scolaire, estimant qu’il faudrait viser "100% de classe avec un emploi ou une activité" plutôt que "100% au baccalauréat".

L’ancien ministre souhaite aussi revaloriser l’apprentissage et le placer sous la responsabilité des Régions.

Bruno Le Maire s’est mis en retrait de la vie politique depuis deux ans. Il est revenu au premier plan cet été avec la publication d’un manifeste intitulé "Pour une autre France", dans lequel il défend trois priorités : "l’autorité", "la prospérité" et "la souveraineté". Il laisse ouverte la possibilité de participer à la prochaine campagne présidentielle.