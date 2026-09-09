Sébastien Lecornu étudie une diminution de l'indemnité des ministres pour le budget 2027

Le Premier ministre envisage une mesure à portée symbolique pour afficher l'exemplarité de l'exécutif, alors que le budget 2027 est en préparation.

Alors que le budget 2027 est en pleine préparation, Sébastien Lecornu envisage de diminuer l'indemnité des ministres de son gouvernement ainsi que celle des conseillers des cabinets ministériels, a appris Le Figaro ce mercredi matin d'une source proche de l'exécutif. Cette mesure s'inscrit dans une volonté affichée de montrer que "chacun peut faire un effort", selon cette même source.

"Cela peut paraître symbolique, mais c’est assumé comme la volonté de montrer que chacun peut faire un effort", indique une source proche de l’exécutif, citée par Le Figaro. La mesure est présentée comme un geste d’exemplarité, sans effet significatif sur la réduction du déficit ou de la dette. "C’est pas ça qui va réduire le déficit, la dette, évidemment. Mais en termes d’exemplarité, je pense qu’il y a toujours des symboles et des messages qu’on peut envoyer", a réagi sur franceinfo Gabriel Attal, ancien Premier ministre et candidat Renaissance à l’élection présidentielle.

Un précédent en 2012

La dernière baisse de l'indemnité des ministres remonte à 2012 lors du mandat de François Hollande. A son arrivée à Matignon, il y a tout juste un an, Sébastien Lecornu avait déjà réduit les avantages des anciens Premiers ministres.

Actuellement, un ministre de plein exercice perçoit une rémunération brute mensuelle de 10 700 euros.

La question d'une baisse de l'indemnité pour les députés et les sénateurs, en revanche, "ne dépend pas de l'exécutif", relève cette même source proche de l'exécutif. L'initiative de Sébastien Lecornu ne concernerait donc que le gouvernement et ses cabinets.