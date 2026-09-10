Donald Trump promet un "dividende" de 5 000 dollars par adulte américain en cas de victoire républicaine aux midterms 2026

Le président américain a placé la promesse d'un versement massif au cœur de la campagne des élections de mi-mandat lors d'un rassemblement à Dallas.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, est intervenu lors de la convention nationale républicaine des élections de mi-mandat, qui s’est ouverte mercredi 9 septembre 2026 à Dallas, Texas. Devant ses partisans réunis à l’American Airlines Center, il a promis un "dividende" de 5 000 dollars par adulte américain en cas de victoire du Parti républicain aux élections de mi-mandat.

Dans un discours de plus d’une heure et demie, Donald Trump a mis en avant ses baisses d’impôts et a fait miroiter ce "dividende" de 5 000 dollars par adulte américain si le Parti républicain l’emporte. Il a ainsi cherché à mobiliser l’électorat autour d’un engagement économique fort.

Le président a également vanté ses baisses d’impôts lors de son intervention, insistant sur la nécessité de poursuivre cette politique en cas de victoire républicaine.

Une convention à l’atmosphère présidentielle

L’événement s’est tenu à l’American Airlines Center à Dallas, dans une atmosphère reproduisant celle d’une convention de campagne présidentielle. Les délégués républicains étaient rassemblés par Etat, brandissant des panneaux "gardons la majorité" ou des drapeaux américains.

Donald Trump, qui occupe la fonction de président des Etats-Unis au moment des faits, a multiplié les appels à l’engagement de ses partisans. "S’il vous plaît, faites comme si j’étais candidat", a-t-il lancé à ses partisans rassemblés à Dallas. Il a également déclaré : "C’est l’élection la plus importante de votre vie", lors de la première soirée de "la première convention de mi-mandat".

Au cours de son discours, Donald Trump a multiplié les attaques contre les démocrates, qualifiés de "fous".

Les élections de mi-mandat américaines ("midterms") se tiennent traditionnellement tous les quatre ans, à mi-chemin du mandat présidentiel.