Le gouvernement ne proposera pas de "gel" du barème de l'impôt sur le revenu dans le budget 2027

L'exécutif écarte le gel du barème de l'impôt sur le revenu pour 2027 et vise 30 milliards d'euros d'économies, dont une contribution des retraités.

Le gouvernement ne proposera pas de "gel" du barème de l'impôt sur le revenu dans le prochain budget 2027. Cette annonce a été faite dimanche 13 septembre par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur BFMTV, en lien avec la promesse du Premier ministre Sébastien Lecornu de ne pas introduire "d'impôt nouveau" dans le budget à venir.

Maud Bregeon a écarté tout gel du barème. "Nous proposerons l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation complète, pas en partie. Il est hors de question de geler ce qu'on appelle le barème", a-t-elle développé, ce qui générerait "mécaniquement une hausse d'impôts pour l'ensemble des Français". Ne pas geler le barème pourrait même générer "une petite baisse d'impôt (...) parce que vous augmentez légèrement l'ensemble des tranches sur la base de l'inflation", a-t-elle ajouté.

30 milliards d'euros d'économies recherchés

L'exécutif reste néanmoins à la recherche de 30 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit et la dette publics. Il envisage de mettre à contribution les retraités à hauteur de 6 milliards d'euros. Maud Bregeon a assuré que "les retraités ne porteront pas l'effort central de ce budget", qu'"aucun retraité ne verra évidemment sa pension diminuer" et que "les retraités les plus modestes (seront) évidemment principalement préservés".

Le projet de budget pour 2027 sera débattu à partir du mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Maud Bregeon a reconnu que "la répartition de l'effort" ferait l'objet de discussions avec les députés lors de l'examen du texte.