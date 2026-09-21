Donald Trump va rencontrer Emmanuel Macron lundi soir à New York en marge de l'AG des Nations unies

Les deux présidents se retrouvent dans un contexte de tensions internationales et de débats sur la souveraineté, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le président américain Donald Trump rencontrera Emmanuel Macron, lundi 21 septembre, dans la soirée à New York, où les deux dirigeants doivent participer cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé la Maison Blanche. L'entretien est prévu à 23h35 heure de Paris, selon l'agenda du président américain publié dimanche soir.

Un rendez-vous sous haute tension diplomatique

Emmanuel Macron rejoindra New York depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire français de l'Atlantique Nord, où le chef de l'Etat a rencontré dimanche le Premier ministre Mark Carney. Les deux dirigeants y ont défendu la "souveraineté" de leurs pays et plaidé pour un "rapprochement" "profond" face aux rodomontades de Donald Trump. Le président américain menace régulièrement le Canada d'annexion et a publié dernièrement une carte couvrant toute la région du drapeau américain, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon.

Donald Trump doit être reçu juste avant par le maire de New York, Zohran Mamdani, jeune élu issu de la gauche du Parti démocrate et opposant résolu à sa politique.

Après son arrivée lundi à New York, Emmanuel Macron doit multiplier les entretiens consacrés aux crises internationales. Outre Donald Trump, il compte au cours de son séjour s'entretenir notamment avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'Elysée travaille également à plusieurs rencontres avec des dirigeants du Moyen-Orient, parmi lesquels le président iranien Massoud Pezeshkian.

Les dirigeants français et américain sont confrontés dans leurs pays à des prix des carburants record sous l'effet de l'envolée des prix du pétrole dans un contexte d'intensification des hostilités entre l'Arabie saoudite et les combattants pro-iraniens Houthis du Yémen.

Le président rencontrera aussi les principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle, sujet que Paris souhaite voir davantage pris en compte dans les enceintes internationales.

L'ONU et le multilatéralisme au cœur des débats

Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, prévu mardi, Emmanuel Macron compte défendre "un multilatéralisme efficace" fondé sur des coalitions d'Etats et d'acteurs capables de produire des résultats concrets, selon l'Elysée. "L'organisation des Nations unies va mal" et "l'efficacité de l'action multilatérale aujourd'hui est douteuse", a estimé vendredi la présidence française lors d'un briefing à la presse, soulignant le désengagement progressif des dirigeants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité.