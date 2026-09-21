Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin juge les programmes "un peu courts sur pattes"

L'ancien Premier ministre appelle à une refondation profonde de l'Etat et met en garde contre l'inexpérience des prétendants à l'Elysée.

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, était l’invité du Grand Enjeu sur franceinfo ce dimanche 20 septembre. A l’approche de l’élection présidentielle de 2027, dont les deux tours se tiendront les 18 avril et 2 mai 2027, il a livré une analyse sévère du paysage politique actuel et des candidatures déjà évoquées.

Des programmes jugés insuffisants

Interrogé sur la qualité des propositions portées par les candidats à la présidentielle, Dominique de Villepin n’a pas caché sa déception. "J'ai le sentiment que bien des programmes sont un peu courts sur pattes", a-t-il déclaré sur franceinfo. Pour l’ancien chef du gouvernement, la préparation à la fonction suprême ne saurait se résumer à des mesures improvisées. Il insiste : "Ce n’est pas quelque chose qui s’improvise sur un coin de table, ce n’est pas quelque chose qui se fait entre deux TGV, c’est véritablement un travail au long cours."

Dominique de Villepin estime que la France traverse une période critique qui exige bien plus que des ajustements à la marge. Selon lui, il est indispensable d’engager une refondation profonde de l’Etat, du système social, de la République et des démocraties politique, sociale et économique. Il décrit un pays dont l’Etat est en grande difficulté, un système social "qui prend l’eau de partout", une République menacée dans ses valeurs, et des formes de démocratie qui ne vivent plus dans les entreprises.

L’ancien Premier ministre, qui n’a jamais été élu à une élection au suffrage universel – ni maire, ni conseiller municipal, ni député européen –, revendique néanmoins une connaissance approfondie de l’Etat. Il rappelle que les présidents qui ont marqué l’histoire récente de la France, tels Jacques Chirac, François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing, Georges Pompidou ou le général de Gaulle, disposaient tous d’une grande expérience politique et institutionnelle. A l’inverse, il pointe l’inexpérience d’Emmanuel Macron, qu’il relie à "la tragédie que nous vivons maintenant depuis 20 ans".

Interrogé sur ses propres intentions, Dominique de Villepin affirme ne pas être candidat à la présidentielle 2027 à ce jour. Il justifie ce choix par une exigence de sérieux : "Je ne veux pas être un amateur plongé dans le grand bain", déclare-t-il à franceinfo.

Dominique de Villepin s'est également exprimé sur la candidature possible d'Edouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il estime que ce dernier est "totalement lié à ce qui s'est fait depuis dix ans" et que cela pose un "problème de crédibilité". Il pointe notamment les "1 300 milliards de dettes", qu'il relie directement aux politiques menées par Emmanuel Macron et ses soutiens.

Appel à une "radicalité mesurée"

Enfin, Dominique de Villepin plaide pour une transformation profonde mais équilibrée du pays. "La France a besoin d’une radicalité mesurée, mais d’une radicalité quand même, et sortir surtout de ce bain politicien et partisan qui nous enferme et nous aveugle", affirme-t-il.

L’ancien Premier ministre met ainsi en garde contre les facilités du discours politique et appelle à une mobilisation exigeante pour refonder les institutions.