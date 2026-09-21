Gabriel Attal désigne Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy pour affiner son projet présidentiel en vue de 2027

L'ancien Premier ministre s'appuie sur deux macronistes historiques pour structurer son programme, alors que sa campagne peine à décoller dans les sondages.

Gabriel Attal, ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle de 2027, cherche à relancer sa campagne en confiant à un duo de macronistes historiques la charge de mettre en relief son programme présidentiel. Toujours distancé dans les sondages, il veut miser sur des débats et de nouvelles propositions programmatiques pour retrouver de l’élan et structurer son offre politique.

Un duo de macronistes historiques à la tête du programme

L’ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher et le député de l’Essonne Paul Midy vont être désignés lundi "directeurs du programme". Agnès Pannier-Runacher a été ministre entre 2018 et 2025, et députée du Pas-de-Calais depuis la dissolution. Paul Midy planche habituellement au Palais Bourbon sur les sujets économiques et budgétaires. "On a une trentaine de groupes de travail, plusieurs centaines d’experts qui y participent. On annoncera lundi des référents thématiques", indique Paul Midy. Leur mission consistera à coordonner ces groupes de travail pour affiner et consolider les propositions du candidat.

La désignation de ce tandem intervient alors que Gabriel Attal peine à s'imposer dans les sondages. "Ce travail programmatique, c'est aussi pour réveiller cette campagne", fait-il savoir alors que les attalistes jugent qu'Edouard Philippe ne joue pas le jeu de la confrontation des idées. Au QG de campagne de Gabriel Attal, on revendique malgré tout "une certaine radicalité". Autour de l'ancien Premier ministre, on compte sur l'organisation de nouveaux débats avec les autres candidats à l'élection présidentielle, à l'image de celui organisé à la rentrée par le Medef, pour se démarquer. "S'il y avait un débat comme ça toutes les semaines, on serait en tête des sondages dans quelques mois", imagine Paul Midy.

Continuité, adaptation et débats internes

Le binôme à l’œuvre est loin de représenter une rupture avec les années passées. "On forme un tandem qui incarne une volonté de dépassement. L’un a une culture à droite l’autre une culture à gauche. C’est une continuité mais elle est nourrie des échecs et des succès et tient compte du nouveau contexte international", avance Agnès Pannier-Runacher. Elle précise : "Nous sommes partis de ce qu’a produit le parti et là on consolide et on affine ces éléments, parfois en tranchant des points qui doivent évoluer au regard du contexte."

Gabriel Attal a déjà multiplié les interviews sur les sujets économiques, de justice ou diplomatiques, comme récemment pour présenter son projet "d’Etats-unis d’Europe". Toutefois, la stratégie d’Attal ne fait pas l’unanimité au sein de la majorité. Elisabeth Borne a ainsi déclaré vendredi sur France Info : "Ses propositions s’éloignent pour moi des principes et de la vision du centre. Je trouve que ses propos sur le droit international et la remise en cause de principes fondamentaux, comme la suppression du Code du travail, ou de rétablir, comme le souhaite le RN, le certificat d’étude, je ne m’y retrouve pas."

L'élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027.