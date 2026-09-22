Thomas Ménagé avertit que le Rassemblement national censurera le budget 2027 si le gouvernement ne modifie pas ses mesures sur les petites retraites

Le député RN Thomas Ménagé menace de censurer le projet de budget 2027 si l'exécutif maintient la sous-indexation ou la désindexation des petites retraites.

Le débat autour du projet de budget 2027 s’intensifie à l’Assemblée nationale, alors que Thomas Ménagé, député du Loiret et porte-parole du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée, a adressé un avertissement au gouvernement concernant la question des petites retraites.

Une menace de censure sur les petites retraites

Thomas Ménagé a déclaré sur franceinfo : "Si le gouvernement ne change pas sa copie, on censure". Cette prise de position intervient alors que le gouvernement souhaite, dans le cadre du projet de budget 2027, sous-indexer ou désindexer les petites retraites. Le député RN précise que la censure envisagée par son groupe vise spécifiquement la question des petites retraites dans le budget.

Pour Thomas Ménagé, il s’agit d’un point de rupture : si le gouvernement ne revient pas sur cette orientation, le Rassemblement national déposera une motion de censure contre le projet de budget 2027.

Le débat sur le budget 2027 intervient dans un contexte de tensions politiques autour des mesures sociales et de la gestion budgétaire. Le gouvernement justifie la sous-indexation ou la désindexation des petites retraites par la nécessité de contenir le déficit budgétaire, mais cette orientation est contestée par plusieurs groupes d’opposition.

Thomas Ménagé insiste sur le fait que la question des petites retraites constitue une ligne rouge pour son groupe.