La désindexation complète des retraites pourrait permettre 6,6 milliards d'euros d'économies

L'Institut des politiques publiques chiffre les économies potentielles de la désindexation des retraites, tout en soulignant ses limites et ses conséquences sociales pour le budget 2027.

Alors que le gouvernement s'apprête à présenter le budget 2027 en Conseil des ministres jeudi 1er octobre, la question de la contribution des retraités à l'effort budgétaire est au cœur des débats. Selon une évaluation de l'Institut des politiques publiques (IPP), relayée lundi 28 septembre par franceinfo et France Inter, la désindexation complète des retraites pourrait représenter 6,6 milliards d'euros d'économies pour l'année 2027 si elle était retenue dans le projet de loi de finances.

Les pensions de retraite représentent à elles seules un quart des dépenses publiques globales, ce qui en fait le premier poste de dépenses. L'IPP précise que la désindexation complète des retraites, qui fait progresser les pensions moins vite que la hausse des prix, est l'hypothèse qui permet d'envisager le plus d'économies, alors que la suppression de l'abattement automatique de 10% dégagerait 5,4 milliards d'euros.

Deux hypothèses à l'étude

L'IPP a évalué deux hypothèses envisagées dans le cadre de la contribution des retraités à l'effort budgétaire afin de déterminer combien chaque mesure peut rapporter. Malgré tout, l'IPP prévient que ces mesures ont aussi des conséquences. La désindexation va impliquer une baisse de revenus pour les retraités, ce qui va automatiquement faire diminuer les recettes en prélèvements sociaux et faire augmenter les dépenses de minimum vieillesse ou les aides au logement. En prenant en compte ses effets, selon l'IPP, le rendement budgétaire de la désindexation passerait de 6,6 milliards d'euros à 5,2 milliards d'euros. L'hypothèse de la suppression de l'abattement rapporterait alors plus que la désindexation des pensions.

L'Institut des politiques publiques prévoit aussi que tous les retraités ne feront pas le même effort. Si le gouvernement applique la désindexation pour les retraités qui touchent plus de 2 000 euros par mois, la mesure rapportera 2,8 milliards d'euros. Si le curseur est placé à 3 000 euros, le rendement baissera à 1,2 milliard pour les finances publiques.

La suppression de l'abattement de 10% pénaliserait, elle, les retraités modestes qui touchent une aide au logement calculée sur la base de leur revenu fiscal.