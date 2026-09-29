La popularité d'Emmanuel Macron chute à un niveau historiquement bas de 18% selon un sondage Odoxa-Mascaret, sur fond d'inquiétude liée à la hausse des prix des carburants

Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu enregistrent une forte baisse de popularité, sur fond de mécontentement face à la gestion de la crise des carburants.

La popularité d'Emmanuel Macron s'effondre, selon un sondage Odoxa-Mascaret publié mardi pour Public Sénat et la presse régionale. Le chef de l'Etat voit sa popularité chuter de 7 points par rapport à fin juin, pour atteindre son plus bas historique avec seulement 18% des sondés qui estiment qu'il est un bon président, selon ce baromètre. Cette dégradation intervient dans un contexte de vive inquiétude des Français face à la hausse des prix à la pompe et aux réponses apportées par l'exécutif.

Selon cette enquête en ligne, réalisée avant l'intervention du président de la République jeudi aux JT de TF1 et France 2 sur la question des carburants, 75% des sondés estiment que l'élargissement des aides aux "gros rouleurs" annoncé par le gouvernement est insuffisant. Par ailleurs, 62% des sondés jugent que l'exécutif doit consacrer davantage d'argent à la question, malgré le niveau de déficit de la France.

Sébastien Lecornu également en recul

Le Premier ministre Sébastien Lecornu connaît lui aussi une forte chute selon ce sondage (-8 points), avec 24% des Français interrogés qui estiment qu'il est un bon Premier ministre.

Chez les différentes personnalités impliquées dans la campagne présidentielle, le duo Marine Le Pen/Jordan Bardella (Rassemblement national) reste en tête du classement des "adhésions", avec 35% de personnes disant les soutenir ou éprouver de la sympathie pour eux. Ils sont toutefois tous deux en baisse, de 4 et 5 points. L'ancien Premier ministre et candidat d'Horizons Edouard Philippe est à 27% (-3 points). La première personnalité de gauche, François Hollande, est placée à 22% d'adhésion (-1 point), devançant à gauche Raphaël Glucksmann (Place publique, 20%) en hausse d'un point.

Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1 005 Français majeurs, représentatif de la population, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points. Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.