La dette publique de la France a atteint 3 595,5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2026, soit 119% du PIB, un record selon l'Insee

L'Insee annonce une progression historique de la dette publique française, qui franchit un nouveau seuil au deuxième trimestre 2026.

La dette publique française a encore progressé au deuxième trimestre, atteignant 3 595,5 milliards d'euros, soit 119% du produit intérieur brut (PIB), a annoncé l'Insee mardi 29 septembre, un record. Cette augmentation marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'endettement du pays, qui n'avait jamais atteint un tel niveau depuis le début de la statistique de l'Insee en 1978.

Entre la fin du premier trimestre et la fin du deuxième, la dette a ainsi augmenté de 59,6 milliards d'euros, détaille l'Insee, après déjà 75,8 milliards de plus au premier trimestre, où elle représentait 117,5% du PIB.

A l'intérieur de cet ensemble, la dette de l'Etat et celle de la Sécurité sociale ont augmenté au deuxième trimestre, mais celle des administrations publiques locales a diminué. Plus précisément, la dette de l'Etat seul a augmenté de 53 milliards d'euros, après déjà 66,3 milliards d'augmentation au premier trimestre, tandis que celle des organismes divers d'administration centrale a reculé de 0,1 milliard après une hausse de 0,3 milliard précédemment.

Comparaison européenne et évolution récente

La dette publique française s'établissait à 3 482,2 milliards d'euros à la fin du troisième trimestre 2025, soit 117,4% du PIB après 115,2% au trimestre précédent.

Le gouvernement français a prévenu ce mois-ci que la dette publique du pays atteindrait 121,7% du PIB en 2027, soit plus du double de la limite européenne fixée à 60%.