Le gouvernement veut ramener le déficit de la Sécurité sociale à "12 ou 13 milliards" d'euros en 2027

L'exécutif prévoit de réduire le déficit de la Sécurité sociale par des économies ciblées sur les retraites et la fiscalité des retraités.

Le gouvernement entend s’attaquer au déficit de la Sécurité sociale en fixant un objectif ambitieux pour 2027. Le ministre du Travail et de la Solidarité, Jean-Pierre Farandou, a annoncé mercredi 30 septembre, dans une interview à Challenges, la volonté de "diviser quasiment par deux" le déficit de la Sécurité sociale d’ici à 2027. Il s’agit de ramener ce déficit à "12 ou 13 milliards" d’euros en 2027, contre "22 milliards en 2026", a précisé le ministre.

Pour atteindre cet objectif, l'exécutif mise principalement sur une réduction de la progression des dépenses de retraite. Le gouvernement veut économiser 5,5 milliards d'euros en freinant la "progression mécanique" des dépenses de retraite, a détaillé Jean-Pierre Farandou à Challenges. Sur ce montant, 4,1 milliards d'euros d'économies sont attendus via une sous-indexation des pensions supérieures à 1 260 euros.

Le ministre a tenu à rassurer sur la portée de cette mesure : "Nous ne baisserons aucune retraite. La question est de savoir de combien nous les augmenterons." Il a également précisé : "Pour le moment, dans la copie initiale qui sera présentée, il n'y a pas d'indexation, mais on sait qu'au Parlement, il y aura des débats et des amendements."

Fiscalité des retraités : abattement réduit

En complément de la sous-indexation, le gouvernement propose "une diminution du plafond de l’abattement de 10% sur l’impôt sur le revenu, qui passerait de 4 439 à 3 000 euros" pour les retraités, a indiqué Jean-Pierre Farandou à Challenges.

Le gouvernement affirme donner la priorité aux plus démunis. "On a donné la priorité aux plus démunis : le RSA, l'Allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, les petites retraites, et tout le reste, débat", a souligné le ministre dans l’émission "Les 4 Vérités" sur France 2.

La présentation des budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale en Conseil des ministres est prévue le 1er octobre 2026. Le gouvernement justifie ces mesures par la nécessité de contenir les dépenses sociales afin de limiter la dérive des finances publiques.