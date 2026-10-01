La cote de confiance de Sébastien Lecornu tombe à 21%, son plus bas niveau depuis son arrivée à Matignon

Le Premier ministre atteint son niveau de confiance le plus bas, tandis que les personnalités du Rassemblement national progressent à sept mois de la présidentielle, selon le baromètre Figaro Magazine.

La rentrée politique s'annonce difficile pour Sébastien Lecornu. Selon le dernier baromètre Figaro Magazine, "la cote de confiance du Premier ministre tombe à 21%, son plus bas niveau depuis un an". Sébastien Lecornu entame la préparation de la discussion parlementaire sur les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale en position de faiblesse.

Le Premier ministre est lâché par les Républicains ("27%, -12 lui font confiance") et son socle s’effrite ("seulement 66% pour les sympathisants du Modem, Horizons et Renaissance"). C’est principalement l’électorat de droite qui abandonne ceux proches du gouvernement et d’Emmanuel Macron.

La rentrée est également mauvaise pour tous les leaders du bloc central. Gabriel Attal perd trois places dans le classement, tout comme Gérald Darmanin, qui sort du top 10. Edouard Philippe, longtemps en tête du baromètre, n’est plus qu’à la 4e place aujourd’hui.

Percée inédite des personnalités du RN

Pour la première fois dans l’histoire du baromètre, des personnalités du RN ou proches de lui figurent en nombre dans le top 10. "Six d’entre elles figurent au sommet du classement !" Un signe important, à sept mois de la présidentielle.

Le maire de Cannes, candidat à l’élection présidentielle, poursuit sa remontée dans le baromètre, lentement mais sûrement et surtout sans le même appui médiatique que ses rivaux. Pointé à 9% et à la 33e place, il est désormais 14e avec 15% de cote d’avenir.

L’ancien patron de Bercy est relégué dans les profondeurs du classement du baromètre. Sa baisse concerne toutes les catégories, de la gauche à l’extrême droite en passant par le centre.

Sébastien Lecornu a démarré à Matignon avec 16% d’opinions favorables selon un sondage de septembre 2025. Selon un sondage réalisé en ligne du 9 au 10 septembre 2026, Emmanuel Macron atteint son pire niveau de popularité depuis son arrivée au pouvoir.