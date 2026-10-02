Le taux d'intérêt des obligations françaises à dix ans atteint 4,93%, son plus haut niveau depuis 2002

Les taux d'emprunt à long terme de la France ont bondi lors d'une émission majeure, sur fond de défiance des marchés et de présentation du budget 2027.

La France a vu le taux d'intérêt de ses obligations à dix ans atteindre 4,93% jeudi 1ᵉʳ octobre 2026, lors d'une émission de 12 milliards d’euros par l’Agence France Trésor. Ce niveau, le plus élevé depuis 2002, marque une étape significative dans la flambée des taux d’intérêt sur la dette française, alors que le gouvernement présentait le même jour son budget pour 2027.

Jeudi 1ᵉʳ octobre, les taux français ont frôlé 5%. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de tensions sur les marchés obligataires mondiaux, notamment en raison de la situation aux Etats-Unis.

Une émission massive, une demande soutenue mais prudente

Les investisseurs ont demandé plus de deux fois le montant proposé, ce qui est malgré tout "un peu la moyenne basse du ratio de souscription", note Mabrouk Chetouane, stratégiste à Natixis Investment Managers, cité par Le Monde.

La progression des taux d’intérêt français est particulièrement marquée ces dernières semaines. En septembre, la moyenne des émissions de l’Agence France Trésor était de 4,32%. Le 6 août, une émission s’était écoulée à 3,86%. Soit un bond de plus d’un point sur deux mois. Cette hausse rapide alourdit le coût de la dette pour l’Etat français, dont la dette publique s’élève à 3 536 milliards d’euros, soit 117,5% du produit intérieur brut (dernier décompte disponible, arrêté en mars 2026).

"La France doit essayer d’apporter une réponse budgétaire crédible, mais Sébastien Lecornu n’a pas convaincu [en présentant son budget]", estime Mabrouk Chetouane, cité par Le Monde. L’économiste Anthony Morlet-Lavidalie, de Rexecode, résume sur X : "Ça passe, mais c’est cher !"