La primaire socialiste pour la présidentielle 2027 enregistre 140 282 inscrits après la clôture des inscriptions, selon la commission d'organisation

La mobilisation pour la primaire socialiste dépasse les attentes, avec un nombre d'inscrits supérieur aux prévisions pour désigner le candidat social-démocrate à la présidentielle de 2027.

La commission d'organisation de la primaire socialiste a communiqué, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 octobre, le chiffre définitif des inscrits pour le scrutin visant à désigner le candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027. Après la clôture des inscriptions, "la primaire socialiste pour la présidentielle 2027 a enregistré 140 282 inscrits", un chiffre qui dépasse les prévisions initiales des organisateurs.

Les inscriptions étaient ouvertes jusqu'à lundi minuit. Le chiffre définitif de 140 282 inscrits marque une progression notable par rapport au chiffre préliminaire annoncé la veille de la clôture, qui faisait état de "près de 128 000 inscrits". Le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci, a salué cette participation, estimant que "ces dizaines de milliers de citoyens sont la garantie de l'unité autour du vainqueur de cette désignation".

Un scrutin ouvert à plusieurs sensibilités de la gauche

La primaire socialiste réunit des militants du Parti socialiste, de Place publique, de la Gauche républicaine et socialiste (GRS), ainsi que des personnes ayant adhéré directement à la plateforme choisir2027.fr. Dans le détail, Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, a enregistré "28 456 inscriptions". Le Parti socialiste compte "37 017 sympathisants inscrits et 31 030 militants à jour de cotisation".

Les 140 282 inscrits pourront voter au premier tour les 9 et 10 octobre 2026. Ils devront départager les cinq candidats en lice : Ségolène Royal, Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure et Jérôme Guedj. Un second tour est prévu, si nécessaire, les 16 et 17 octobre.