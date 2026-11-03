Emmanuel Macron se félicite de la baisse du gazole grâce aux stocks stratégiques

Le président met en avant l'efficacité de la libération de stocks stratégiques pour faire baisser le prix du gazole, sans toucher à la fiscalité.

Lundi 2 novembre, Emmanuel Macron s'est félicité des mesures gouvernementales et a salué le début du recul du prix du gazole à la pompe. D'après les données officielles réunies par franceinfo, le prix moyen du gazole a baissé à 2,283 euros dans les stations-service françaises lundi à 16h. Cette baisse survient après la hausse des prix des carburants provoquée par la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par les Etats-Unis et Israël à la fin février 2026.

Une mesure exceptionnelle pour contrer la flambée des prix

Le 12 octobre, le gouvernement avait annoncé la mise à disposition des distributeurs de 10 millions de barils de gazole provenant de ses stocks stratégiques, vendus à prix coûtant. La répartition devait s'effectuer selon leur part de marché 2025, pendant trois mois. Cette décision exceptionnelle visait à répondre à l'augmentation des prix des carburants. D'après les objectifs du gouvernement, la sortie de ces réserves devait réduire de "12 à 18 centimes" le prix du litre à la pompe.

Emmanuel Macron s’est félicité des premiers effets de ce dispositif, déclarant : "Le résultat est là : plus d'une dizaine de centimes de baisse par litre de gazole", tout en soulignant que cette action avait été menée "sans toucher aux taxes" et "sans démagogie".

Depuis plusieurs semaines, plusieurs partis politiques demandent le blocage des prix du gazole ou une baisse des taxes sur les carburants. L’exécutif a toutefois fait le choix de ne pas intervenir sur la fiscalité. Emmanuel Macron a souligné que la diminution observée résultait de la gestion des stocks stratégiques, et non d’un allègement fiscal. "Une bonne nouvelle donc, qui nous encourage à poursuivre car les prix restent élevés. Et nous restons humbles et vigilants compte tenu des incertitudes géopolitiques qui demeurent" au Moyen-Orient, a-t-il déclaré sur le réseau X.

Le ministre du Commerce, Serge Papin, a affirmé sur RTL que le prix du gazole a baissé de "12 à 18 centimes" d’euros par litre dans "plus de la moitié" des stations-service en France.

La mesure de libération de stocks stratégiques concerne 10 millions de barils de gazole, libérés pendant trois mois à prix coûtant aux distributeurs, selon Le Monde.