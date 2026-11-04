Le gouvernement va relever le plafond du Livret A en février

L'exécutif veut mobiliser l'épargne des Français pour soutenir des investissements publics, mais la mesure soulève la question du manque à gagner fiscal.

Mardi 3 novembre 2026, Sébastien Lecornu a annoncé que le plafond du Livret A, aujourd'hui fixé à 22 950 euros, sera relevé en février 2027 dans une fourchette de 25 000 à 30 000 euros. La mesure doit notamment financer la rénovation des lycées ainsi que l'adaptation des bâtiments publics au réchauffement climatique.

Un relèvement du plafond pour soutenir l’investissement public

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a annoncé un relèvement du plafond en février, dans une fourchette de 25 000 à 30 000 euros. Le ministre de l’Economie, Roland Lescure, précisera le nouveau plafond "dans les semaines qui viendront" après une "dernière concertation" avec les banques et la Caisse des dépôts.

Selon Matignon, cette hausse doit permettre de "mobiliser l'épargne des Français" grâce au Livret A, présenté comme le produit d'épargne "le plus connu" et qui "offre de la liquidité". Matignon rappelle aussi que les sommes déposées sur ce livret servent notamment à financer des réseaux d'électricité et d'eau, ainsi que "la rénovation des lycées et des collèges".

Le Livret A "historiquement, permettait de financer le logement social" mais le gouvernement a souhaité avancer sur la mobilisation de ces fonds pour les nouveaux réacteurs nucléaires puis "aller plus loin, notamment pour financer le plan et le programme d'adaptation au changement climatique du bâtimentaire public, des infrastructures". Les fonds collectés sont gérés par la Caisse des dépôts, notamment pour accorder des prêts aux régions, et ce sont elles qui prennent en charge les travaux dans les lycées. Le Livret A continuera de financer le logement social, mais aussi le nucléaire et les travaux pour adapter les bâtiments publics au changement climatique.

L’augmentation du plafond du Livret A n’est pas sans conséquence pour les finances publiques. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, explique sur France 2 : "L’argent qui est versé sur le livret A, c’est sans impôt sur le revenu, sans prélèvements sociaux. Et donc c’est une des niches fiscales importantes à l’heure actuelle. L’augmentation du plafond, évidemment, il y a un manque à gagner fiscal qui va se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d’euros en fonction de la collecte."

Aujourd’hui, 9 millions de livrets atteignent leur plafond. D’après les données de la Caisse des dépôts, publiées le 22 octobre, les Français ont retiré en septembre 1,52 milliard d’euros de plus qu’ils n’ont versé sur leurs Livrets A.

En tenant compte de l’inflation, le taux annuel du Livret A pourrait, à partir du 1er février, passer de 1,7% à 2,5%. La décision sera officiellement prise en janvier 2027.