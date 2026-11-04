Aux Etats-Unis, les démocrates reprennent le contrôle du Congrès lors des midterms

Les élections de mi-mandat 2026 marquent une avancée pour les démocrates, qui reprennent le Sénat et menacent la majorité républicaine à la Chambre.

Les élections de mi-mandat organisées mardi 3 novembre 2026 aux Etats-Unis ont bouleversé l'équilibre politique à Washington. Selon les projections de l'agence de presse Associated Press, les démocrates ont repris le contrôle du Sénat, dépassant le seuil des 51 sièges nécessaires pour disposer de la majorité absolue. Ce basculement met fin à deux années de domination républicaine sur la chambre haute du Congrès.

Plusieurs Etats clés ont aussi livré des résultats marquants lors de cette victoire. En Iowa, Josh Turek a gagné un siège au profit des démocrates. James Talarico est parvenu, au Texas, à ravir aux républicains un siège de sénateur, ce que son camp n'avait plus réussi depuis 1988. En Géorgie, Jon Ossoff, étoile montante démocrate, a obtenu sa réélection. En Caroline du Sud, Annie Andrews a, elle aussi, arraché un siège aux républicains.

Chambre des représentants : les démocrates décrochent la majorité

La Chambre des représentants a elle aussi basculé. Les démocrates y ont dépassé mercredi 4 novembre la barre des 218 sièges, synonyme de majorité absolue, selon les projections d'Associated Press. Donald Trump perd ainsi le contrôle des deux chambres du Congrès. Le décompte n'est pas achevé : les démocrates ont pour l'heure repris au moins 25 sièges aux républicains, un recul qui reste inférieur à celui de 2018, pendant le premier mandat de Donald Trump, quand les républicains avaient perdu 41 sièges.

Au cours des 30 dernières années, le parti présidentiel n'a remporté des sièges à la Chambre que lors de deux élections de mi-mandat, selon l'American Presidency Project.

Au-delà des chiffres, le scrutin a été marqué par une série de premières historiques. Au New Hampshire, Chris Pappas devient le premier homme ouvertement gay élu au Sénat. Keisha Lance Bottoms, élue gouverneure de Géorgie, devient la première femme noire à accéder à un tel poste. D'autres percées notables sont à signaler : Deb Haaland, première femme amérindienne à diriger le Nouveau-Mexique ; Xavier Becerra, premier latino à prendre la tête de la Californie ; David Crowley, premier Afro-Américain à diriger le Wisconsin. Toutes et tous sont des démocrates.

Cette année, les électeurs de 39 Etats étaient appelés à choisir leur gouverneur.

Ces élections de mi-mandat ont donné lieu à une bataille de "charcutage électoral". Cette pratique consiste à modifier le tracé des circonscriptions électorales afin de garantir à l'un ou l'autre parti davantage de sièges dans un Etat. En Alabama, le représentant démocrate Shomari Figures est parvenu à conserver son siège, en dépit d'un redécoupage favorable aux conservateurs.

En Virginie, les électeurs ont également voté pour l'inscription, dans la Constitution, du droit à l'avortement au cours des deux premiers trimestres de la grossesse. Le sujet occupe une place centrale depuis la forte limitation de l'accès à l'IVG dans plusieurs Etats américains. Ces restrictions ont suivi une décision de la Cour suprême, qui a annulé en 2022 le droit constitutionnel à l'avortement.

Après la défaite de son camp, le président républicain Donald Trump s'est exprimé dans un entretien accordé à Fox News. Il a estimé que la guerre en Iran avait joué "en partie" dans ce revers, tout en saluant le "bon boulot" des démocrates pendant le scrutin.