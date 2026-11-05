Les députés rejettent unanimement le projet de budget 2027

Les députés ont unanimement rejeté le projet de budget 2027, entraînant son examen par le Sénat, dans une pratique devenue courante depuis 2024.

Mercredi 4 novembre, les 458 votants de l'Assemblée nationale ont tous rejeté le projet de budget de l'Etat 2027. Le texte avait auparavant été très largement remanié par rapport à sa version initiale présentée par le gouvernement. Après avoir supprimé plusieurs articles-clés du texte gouvernemental et adopté certains marqueurs politiques, les députés ont rejeté sa partie "recettes", entraînant le rejet de l'ensemble du projet de budget.

A compter du 20 novembre, le Sénat examinera dans son hémicycle la version initiale du projet de loi de finances. Celui-ci vise un déficit public à 5% du PIB en 2027. Depuis l'automne 2024, le budget est régulièrement rejeté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Mercredi soir, l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu, a minimisé le rejet inaugural des députés : "C'est après la lecture au Sénat que le temps du compromis devra avoir lieu". "C'est le scénario classique, puisque c'est ce qui se passe depuis trois exercices budgétaires, depuis l’automne 2024, a-t-il rappelé. Une première lecture, c'est comme un tour de chauffe : tout le monde marque ses lignes rouges et veut cranter ses objets politiques. (...) Cela donne une copie fiscale qui n’est pas assumable."

Le projet de budget de la Sécurité sociale a également été rejeté à la quasi-unanimité par les députés le 23 octobre. Il sera débattu au Sénat à partir du 9 novembre dans sa version d'origine rédigée par le gouvernement.