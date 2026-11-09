L'exécutif réunit syndicats et patronat à Matignon pour détailler ses leviers d'augmentation du salaire minimum, sous la pression des revendications sociales et des contraintes budgétaires.

Le gouvernement veut porter le salaire minimum à 1 500 euros net. Cette mesure, qui vise à répondre à la crise sociale et à la pression des syndicats, sera au cœur de la conférence sociale organisée lundi 9 novembre à Matignon. Actuellement, le Smic est à près de 1 478 euros nets. L'objectif affiché par l'exécutif est donc d'atteindre une hausse de 22 euros mensuels pour les salariés au bas de l'échelle.

Deux leviers pour atteindre les 1 500 euros nets

Pour parvenir à ce montant, le gouvernement mise sur deux mécanismes. D'abord, la hausse mécanique du Smic liée à l'inflation, traditionnellement prévue en janvier, sera avancée en décembre. Cette revalorisation devrait être autour de 1%. Elle s'ajoute à la précédente hausse de 2,4% intervenue en juin dernier. Avec une inflation qui atteint 3,4% sur un an en octobre, cette mesure permettra de dégager une quinzaine d'euros supplémentaires pour les salariés concernés.

Mais cette hausse mécanique ne suffit pas à atteindre le seuil symbolique des 1 500 euros nets. Pour combler l’écart, le gouvernement va actionner un deuxième levier : un coup de pouce supplémentaire, à sa discrétion, compris entre 0,5 et 0,6%.

Cette annonce ne suffit pas aux syndicats. La CFDT réclame une hausse supplémentaire de 100 euros, contre 150 pour la CGT. De son côté, le patronat s'oppose à l'augmentation du Smic, dont le coût se répercute sur les entreprises. Les employeurs affirment qu'un Smic trop élevé les empêcherait d'embaucher. Cela pourrait donc peser sur l'emploi.

Au-delà de la revalorisation du Smic, le gouvernement entend agir sur les branches professionnelles dont les minima conventionnels sont en dessous du Smic. Aujourd'hui, sur 179 conventions collectives, plus de 120 ne sont pas alignées sur le salaire minimum. Pour faire pression sur les employeurs, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a préparé un décret qui vise à priver ou à réduire les aides publiques aux secteurs qui ne veulent pas négocier. Selon le numéro 1 de Force ouvrière, "avec ce texte, le gouvernement pourrait dire au patronat : vous augmentez les salaires, sinon il n'y aura pas d'aides publiques".

Fonction publique et prestations sociales également concernées

Le secteur privé n'est pas le seul concerné par la conférence sociale. Le gouvernement rencontrera également les agents publics, confrontés eux aussi à une question de pouvoir d'achat. Les fonctionnaires réclament le dégel du point d'indice, qui détermine leur traitement et leur rémunération. La France compte 5 millions de fonctionnaires : le moindre dégel a donc un impact sur les finances publiques, dans un contexte de zéro marge de manœuvre budgétaire.

Un dernier sujet demeure en discussion : le gel de certaines prestations, notamment la prime d'activité et les allocations logement telles que les APL, est remis en cause. Cette année, le gouvernement a prévu de ne pas les indexer sur l'inflation et de faire une année blanche. Cette décision revient à des pertes de pouvoir d'achat pour les bénéficiaires. Toutefois, selon les informations de franceinfo, face au mouvement social, il est susceptible de revoir sa position et de les indexer sur l'inflation, comme les années précédentes.