Donald Trump devrait rencontrer Xi Jinping et Vladimir Poutine au sommet de l'Apec

Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait probablement Xi Jinping et Vladimir Poutine lors du sommet de l'Apec en novembre, pour discuter d'une fin à la guerre au Moyen-Orient.

Dimanche, Donald Trump a fait savoir qu'il rencontrerait probablement Xi Jinping et Vladimir Poutine, ses homologues chinois et russe, lors du sommet de la Coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec) prévu en Chine en novembre. Ils pourraient y discuter d'une fin à la guerre au Moyen-Orient. Le sommet doit avoir lieu à Shenzhen, grande ville située dans le sud de la Chine, les 18 et 19 novembre.

"Je vais aller en Chine", a déclaré Donald Trump à des journalistes, "et l'une des réunions, je pense, sera avec le président Poutine et le président Xi, et ça va être intéressant." Il a ajouté : "Nous allons parler de beaucoup de choses, notamment de dénucléarisation, mais nous allons parler de beaucoup de choses. Nous essayons de mettre fin à la guerre en Iran."

Un contexte de tensions au Moyen-Orient

Le conflit, lancé le 28 février 2026 par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, a entraîné un blocage du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, ce qui a conduit à des hausses des prix du pétrole.

Auparavant, le Wall Street Journal avait rapporté que le président russe cherchait à obtenir une rencontre avec ses deux homologues pour discuter d'une fin du conflit en Ukraine favorable à Moscou, à l'occasion du sommet de l'Apec. Le 21 octobre, le Kremlin a évoqué des préparatifs pour une réunion tripartite, la toute première réunissant les trois pays.

L'Ukraine s'inquiète d'une telle rencontre et redoute d'être sacrifiée au profit d'un accord entre grandes puissances. A ce stade, les démarches diplomatiques menées par Washington pour mettre fin à l'offensive russe à grande échelle lancée en Ukraine en février 2022 n'ont pas abouti.