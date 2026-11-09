Fabien Roussel assure qu'il mènera sa candidature jusqu'au bout

Le secrétaire national du Parti communiste français affirme aller "jusqu'au bout" de sa candidature, malgré le soutien de plusieurs députés communistes à Jean-Luc Mélenchon.

Dimanche 8 novembre, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a assuré qu’il mènerait "jusqu’au bout" sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Cette déclaration intervient alors que plusieurs députés communistes ont choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise. Sur ICI et franceinfo, il a déclaré : "Oui, nous irons jusqu’au bout", en rappelant que le Parti communiste avait retenu le "choix démocratique" de le "désigner comme [son] candidat".

Cette semaine, neuf députés du groupe communiste et ultramarin, dont trois membres du PCF, ont pourtant annoncé leur ralliement à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qualifié dans tous les sondages pour un second tour face à Marine Le Pen, quand Fabien Roussel est crédité de 2% à 3% des intentions de vote.

Des défections dont le dirigeant communiste "se serait bien passé" et qu’il "regrette", a reconnu le candidat communiste, car "dans une famille politique, quand il y a des choix qui sont pris, on les respecte, c’est une question d’honneur en politique".

Fabien Roussel, déterminé à maintenir sa candidature, a mis en avant ses "différences" avec le tribun "insoumis", notamment sur l’énergie nucléaire. Il a également estimé que "Jean-Luc Mélenchon seul (…) ne ferait pas plus que 30%". Selon lui, avec celui-ci, "la gauche ne gagner[ait] jamais" contre l’extrême droite.