Fabien Roussel assure qu'il mènera sa candidature jusqu'au bout

Adrien Bar Hiyé

Fabien Roussel assure qu'il mènera sa candidature jusqu'au bout Le secrétaire national du Parti communiste français affirme aller "jusqu'au bout" de sa candidature, malgré le soutien de plusieurs députés communistes à Jean-Luc Mélenchon.

Dimanche 8 novembre, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), a assuré qu’il mènerait "jusqu’au bout" sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Cette déclaration intervient alors que plusieurs députés communistes ont choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise. Sur ICI et franceinfo, il a déclaré : "Oui, nous irons jusqu’au bout", en rappelant que le Parti communiste avait retenu le "choix démocratique" de le "désigner comme [son] candidat".

Cette semaine, neuf députés du groupe communiste et ultramarin, dont trois membres du PCF, ont pourtant annoncé leur ralliement à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qualifié dans tous les sondages pour un second tour face à Marine Le Pen, quand Fabien Roussel est crédité de 2% à 3% des intentions de vote.

Des défections dont le dirigeant communiste "se serait bien passé" et qu’il "regrette", a reconnu le candidat communiste, car "dans une famille politique, quand il y a des choix qui sont pris, on les respecte, c’est une question d’honneur en politique".

Fabien Roussel, déterminé à maintenir sa candidature, a mis en avant ses "différences" avec le tribun "insoumis", notamment sur l’énergie nucléaire. Il a également estimé que "Jean-Luc Mélenchon seul (…) ne ferait pas plus que 30%". Selon lui, avec celui-ci, "la gauche ne gagner[ait] jamais" contre l’extrême droite.