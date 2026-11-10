Les organisations lycéennes, étudiantes et syndicales quittent la réunion sur Parcoursup

Le départ massif des organisations lycéennes, étudiantes et syndicales a marqué la réunion, en réaction à la présence de représentants de l'extrême droite et du patronat.

Lundi 9 novembre, la première réunion du comité de réforme de Parcoursup s’est tenue à Matignon. Une large part des organisations lycéennes et étudiantes, de même que l’intersyndicale de l’éducation, a quitté cette rencontre. Elles dénonçaient notamment la présence de représentants du patronat et de l’extrême droite.

La présence de l’UNI, syndicat étudiant qui se présente comme le "premier mouvement étudiant de droite", a notamment été dénoncée par les responsables syndicaux. Ils ont aussi visé le député RN du Nord, Thierry Tesson, ainsi que la sénatrice UDR des Alpes-Maritimes, Gaëlle Frontoni. Selon un participant, seules trois composantes de la jeunesse ont choisi de rester : Renouveau lycéen, l’UNI et quelques élus du Conseil national de la vie lycéenne (CNVL).

"On a quitté cette réunion de manière intersyndicale et on insiste sur le fait qu’on ne rentrera jamais dans une salle avec l’extrême droite, avec des gens qui sont responsables de la propagation des idées racistes, fascistes, de haine", a déclaré à la presse Manon Moret, secrétaire générale de l’Unef. "C’est une honte qu’il y ait eu l’extrême droite lors de ce rendez-vous", a abondé Eloïse Lefebvre-Milon, cosecrétaire générale de l’Union étudiante.

Critiques sur la composition du comité

Le comité rassemble des organisations lycéennes et étudiantes, des syndicats de l’éducation, des parlementaires ainsi que des représentants des organisations patronales. Les syndicats étudiants ont aussi contesté la place accordée à ces représentants patronaux. "On refuse que ce soit sur les besoins des entreprises que soit réformé l’enseignement supérieur. Ce sont les jeunes qu’il faut écouter", a martelé Eloïse Lefebvre-Milon.

La Fage, l’Union étudiante, l’Unef et l’USL, réunies au sein de l’intersyndicale de la jeunesse, demandent toujours l’abrogation de Parcoursup. Il y a quinze jours, le gouvernement a annoncé une évolution de cette plateforme d’orientation post-bac, qui se trouve au centre de la contestation. Son remplacement est prévu en 2028.

Mobilisation et restrictions à Paris

Cette réunion se tenait la veille d'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne. Lundi soir, la préfecture de police de Paris a adopté trois arrêtés limitant partiellement les manifestations dans la capitale. Elle a aussi fixé un itinéraire ainsi qu'un rassemblement statique. Le trajet déclaré par le syndicat enseignant FSU est interdit. La préfecture de police retient à la place le parcours Panthéon/Place d'Italie. Elle refuse également celui de la coordination régionale étudiante, prévu depuis la place de la Bastille. Elle propose un rassemblement statique boulevard de l'Hôpital, à hauteur de la station de métro Saint-Marcel.

Un arrêté de la préfecture de police de Paris interdit aussi les manifestations et rassemblements dans divers secteurs de la capitale, en particulier près des lieux de pouvoir.