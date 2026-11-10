Emmanuel Macron appelle à interdire l'IA présentant un risque pour les enfants

Le président français appelle à interdire l'intelligence artificielle lorsqu'elle présente un risque pour les enfants, à la veille de l'adoption d'une charte lors du Forum de Paris sur la Paix.

A la veille de l’adoption d’une charte internationale sur la régulation de l’intelligence artificielle (IA), Emmanuel Macron a estimé lundi qu’il fallait "interdire" l’IA là où elle présente un "risque" pour les enfants, leur "santé mentale, leur cerveau", tout en soulignant la nécessité de veiller à son impact sur la "sécurité démocratique et nationale". Le chef de l’Etat s’est exprimé dans une interview au quotidien Les Echos, alors que la France s’apprête à accueillir le Forum de Paris sur la Paix, les 10 et 11 novembre 2026, réunissant chefs d’Etat, dirigeants d’entreprises et scientifiques pour débattre de l’impact de l’IA, notamment sur les plus jeunes.

Une ligne rouge pour la protection des enfants

"S'il y a un risque pour les enfants avec certains usages de l'IA, alors il faut l'interdire", a déclaré Emmanuel Macron dans Les Echos. Il a ajouté : "Ce n'est pas parce que c'est de l'IA que ce doit être le Far West. Ce système n'est pas tenable, il faut le changer jusqu'à l'interdire s'il est mauvais". Le président de la République, qui bataille aussi pour l’interdiction de certains réseaux sociaux aux moins de 15 ans, évoque les risques pour la santé mentale et le cerveau des enfants, ainsi que pour la sécurité démocratique et nationale.

Cette prise de position survient avant la remise, mardi, au président de la République, de recommandations d’un comité d’experts concernant la protection face à l’IA. Ce domaine a, à ce stade, été moins étudié que les effets des réseaux sociaux.

Dans la foulée, des laboratoires de recherche vont s’engager, au sein d’une "charte", sur un certain nombre de mesures comme des évaluations indépendantes des systèmes d’IA générative mis sur le marché ainsi que l’accès aux données de leurs modèles. Cette charte, qui a "vocation à éclairer les débats législatifs nationaux et européens", réunira notamment les géants américains OpenAI et Anthropic, a précisé l’Elysée.

Les entreprises vont accepter "le principe d'un pré-audit et d'une pré-certification avec une étude préalable des modèles avant de les mettre entre les mains des enfants", explique le chef de l’Etat. Emmanuel Macron a précisé : "Nous allons porter une régulation européenne et pousser pour que les Américains, les Canadiens, et les autres, fassent comme nous. On est en train de créer le début d'une régulation de l'IA de frontière". Il a souligné : "L'idée, ce n'est pas de refuser ces innovations mais de réussir à créer un cadre qui prend en compte les dangers, qui sont de trois ordres : nos enfants, la sécurité démocratique et les grands enjeux de sécurité nationale".

Vers une régulation européenne

Emmanuel Macron a également réuni une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, représentants d'organisations internationales, entreprises, chercheurs et laboratoires sur les "risques" de l'IA pour la sécurité collective. Parmi les participants figuraient les Premiers ministres britannique Andy Burnham, canadien Mark Carney, norvégien Jonas Gahr Støre, néerlandais Rob Jetten, la Japonaise Sanae Takaichi, le président finlandais Alexander Stubb, le secrétaire d'Etat au Trésor américain Scott Bessent, ainsi que les PDG d'OpenAI, Sam Altman, d'Anthropic, Dario Amodei, de Mistral, Arthur Mensch, et le président de Microsoft Brad Smith.

Les participants se sont engagés sur "trois priorités" : "mieux évaluer de façon indépendante et publique les risques des modèles les plus avancés, mieux partager les alertes en cas d'incident grave et responsabiliser les acteurs qui développent des modèles", a détaillé Emmanuel Macron. "Le constat est partagé. Il faut agir ensemble", a-t-il conclu sur X.