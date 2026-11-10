Pablo Hernandez de Cos et Klaas Knot s'opposent pour présider la BCE

Le choix du prochain président de la Banque centrale européenne oppose l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos au Néerlandais Klaas Knot, alors que Christine Lagarde quittera son poste le 7 février 2027.

Les discussions entre les Etats membres de la zone euro pour choisir le prochain président de la Banque centrale européenne (BCE) sont entrées dans le vif du sujet, lundi 9 novembre, à Bruxelles. Lors de la réunion de l'Eurogroupe, les ministres des Finances espagnol et néerlandais ont chacun fait la promotion de leur candidat. Ils ne sont que deux en lice : Pablo Hernandez de Cos, soutenu par Madrid, et Klaas Knot, défendu par La Haye. L'un d'eux doit remplacer Christine Lagarde, qui a annoncé qu'elle quitterait son poste le 7 février 2027.

Selon Le Monde, Emmanuel Macron et le chancelier allemand, Friedrich Merz, ont évoqué ce week-end la succession de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne. Les chefs d’Etat et de gouvernement doivent départager les candidats espagnol et néerlandais et choisir deux autres membres du directoire.

Le président de l’Eurogroupe, le Grec Kyriakos Pierrakakis, a déclaré à la presse : "Nous avons reçu deux excellentes candidatures". Il a précisé : "Nous avons un calendrier serré devant nous pour faire ce choix" et "l’ambition, c’est de boucler l’ensemble du processus d’ici à la fin de l’année".

Portraits croisés des candidats

Pablo Hernandez de Cos, ancien gouverneur de la Banque d’Espagne et actuel président de la Banque des règlements internationaux, bénéficie du soutien appuyé de Madrid. Carlos Cuerpo, le ministre de l’Economie espagnol, a souligné, en présentant "son" candidat : "Sa main ne tremble pas, mais il s’est toujours montré capable de bâtir des compromis, et il a une expérience économique et technique très solide."

Face à lui, Klaas Knot, ancien gouverneur de la Banque des Pays-Bas, est défendu par La Haye. Son homologue néerlandais, Eelco Heinen, a vanté le "CV impressionnant" de Klaas Knot, qui "a fait ses preuves dans ses différentes fonctions, notamment en tant que gestionnaire de crise internationale. Il a traversé la crise de l’euro".

Selon Le Monde, dans la course à la présidence, Paris pourrait apporter son soutien à Pablo Hernandez de Cos, opposé à Klaas Knot.